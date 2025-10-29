The Bitcoin Mascot ราคา (BITTY)
-1.97%
+4.16%
-30.41%
-30.41%
ราคาเรียลไทม์ The Bitcoin Mascot (BITTY) คือ $0.00358014 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBITTY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00330362 และราคาสูงสุด $ 0.00382681 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BITTY คือ $ 0.0200771 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BITTY มีการเปลี่ยนแปลง -1.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.16% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -30.41% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Bitcoin Mascot คือ $ 3.58M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BITTY คือ 999.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 999346384.848155 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.58M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Bitcoin Mascot เป็น USD เท่ากับ $ +0.00014309
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Bitcoin Mascot เป็น USD เท่ากับ $ -0.0016499590
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Bitcoin Mascot เป็น USD เท่ากับ $ -0.0027998810
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Bitcoin Mascot เป็น USD เท่ากับ $ +0.00354142040939378889
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00014309
|+4.16%
|30 วัน
|$ -0.0016499590
|-46.08%
|60 วัน
|$ -0.0027998810
|-78.20%
|90 วัน
|$ +0.00354142040939378889
|+9,146.33%
Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.
