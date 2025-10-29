ราคาปัจจุบัน The Bitcoin Mascot วันนี้ คือ 0.00358014 USD ติดตามการอัปเดตราคา BITTY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BITTY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน The Bitcoin Mascot วันนี้ คือ 0.00358014 USD ติดตามการอัปเดตราคา BITTY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BITTY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

The Bitcoin Mascot โลโก้

The Bitcoin Mascot ราคา (BITTY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BITTY เป็น USD

$0.00358014
$0.00358014$0.00358014
+4.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Bitcoin Mascot (BITTY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:37:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา The Bitcoin Mascot (BITTY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00330362
$ 0.00330362$ 0.00330362
ต่ำสุด 24h
$ 0.00382681
$ 0.00382681$ 0.00382681
สูงสุด 24h

$ 0.00330362
$ 0.00330362$ 0.00330362

$ 0.00382681
$ 0.00382681$ 0.00382681

$ 0.0200771
$ 0.0200771$ 0.0200771

$ 0
$ 0$ 0

-1.97%

+4.16%

-30.41%

-30.41%

ราคาเรียลไทม์ The Bitcoin Mascot (BITTY) คือ $0.00358014 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBITTY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00330362 และราคาสูงสุด $ 0.00382681 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BITTY คือ $ 0.0200771 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BITTY มีการเปลี่ยนแปลง -1.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.16% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -30.41% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

The Bitcoin Mascot (BITTY) ข้อมูลการตลาด

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

--
----

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

999.35M
999.35M 999.35M

999,346,384.848155
999,346,384.848155 999,346,384.848155

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Bitcoin Mascot คือ $ 3.58M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BITTY คือ 999.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 999346384.848155 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.58M

ประวัติราคา The Bitcoin Mascot (BITTY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Bitcoin Mascot เป็น USD เท่ากับ $ +0.00014309
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Bitcoin Mascot เป็น USD เท่ากับ $ -0.0016499590
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Bitcoin Mascot เป็น USD เท่ากับ $ -0.0027998810
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Bitcoin Mascot เป็น USD เท่ากับ $ +0.00354142040939378889

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00014309+4.16%
30 วัน$ -0.0016499590-46.08%
60 วัน$ -0.0027998810-78.20%
90 วัน$ +0.00354142040939378889+9,146.33%

อะไรคือ The Bitcoin Mascot (BITTY)

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

The Bitcoin Mascot (BITTY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา The Bitcoin Mascot (USD)

The Bitcoin Mascot (BITTY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ The Bitcoin Mascot (BITTY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ The Bitcoin Mascot

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา The Bitcoin Mascot ตอนนี้!

BITTY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ The Bitcoin Mascot (BITTY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ The Bitcoin Mascot (BITTY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BITTYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Bitcoin Mascot (BITTY)

วันนี้ The Bitcoin Mascot (BITTY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BITTY เป็นUSD คือ 0.00358014 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BITTY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BITTY เป็น USD คือ $ 0.00358014 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ The Bitcoin Mascot คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BITTY คือ $ 3.58M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BITTY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BITTY คือ 999.35M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BITTY คือเท่าใด?
BITTY ถึงราคา ATH ที่ 0.0200771 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BITTY คือเท่าไร?
BITTY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BITTY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BITTY คือ -- USD
ปีนี้ BITTY จะสูงขึ้นอีกไหม?
BITTY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BITTY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:37:24 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$114,780.38
$4,121.91
$0.03991
$199.48
$3.8490
$4,121.91
$114,780.38
$199.48
$2.6622
$0.20118
$0.00000
$0.000000
$0.00000
$0.008960
$1.624
$0.0000000537
$0.007599
$1.624
$0.00193
$0.0000000000000000074
