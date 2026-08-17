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ราคาปัจจุบัน The Bitcoin Bull วันนี้ คือ 0.01385943 USD มูลค่าตลาด TBB เท่ากับ 13,828,524 USD ติดตามการอัปเดตราคา TBB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Bitcoin Bull วันนี้ คือ 0.01385943 USD มูลค่าตลาด TBB เท่ากับ 13,828,524 USD ติดตามการอัปเดตราคา TBB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Bitcoin Bull ราคา (TBB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TBB เป็น USD

$0.01385692
$0.01385692$0.01385692
+11.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Bitcoin Bull (TBB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:03:44 (UTC+8)

ราคา The Bitcoin Bull วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Bitcoin Bull (TBB) วันนี้ $ 0.01385943, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TBB เป็น USD คือ $ 0.01385943 ต่อ TBB.

The Bitcoin Bull มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 13,828,524 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1000.00M TBB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TBB เทรดระหว่าง $ 0.01408394 (ต่ำ) กับ $ 0.01552856 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.04763176 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00470707

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TBB เคลื่อนไหว -4.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.74% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 75.07K.

The Bitcoin Bull (TBB) ข้อมูลการตลาด

$ 13.83M
$ 13.83M$ 13.83M

$ 75.07K
$ 75.07K$ 75.07K

$ 13.83M
$ 13.83M$ 13.83M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,836.0
999,998,836.0 999,998,836.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Bitcoin Bull คือ $ 13.83M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 75.07K อุปทานหมุนเวียนของ TBB คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999998836.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.83M

ประวัติราคา The Bitcoin Bull USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01408394
$ 0.01408394$ 0.01408394
ต่ำสุด 24h
$ 0.01552856
$ 0.01552856$ 0.01552856
สูงสุด 24h

$ 0.01408394
$ 0.01408394$ 0.01408394

$ 0.01552856
$ 0.01552856$ 0.01552856

$ 0.04763176
$ 0.04763176$ 0.04763176

$ 0.00470707
$ 0.00470707$ 0.00470707

-4.32%

-4.04%

-20.74%

-20.74%

ประวัติราคา The Bitcoin Bull (TBB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Bitcoin Bull เป็น USD เท่ากับ $ -0.000584048296878041
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Bitcoin Bull เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Bitcoin Bull เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Bitcoin Bull เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000002250823496

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000584048296878041-4.04%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.000000002250823496+0.00%

การคาดการณ์ราคา The Bitcoin Bull

การคาดการณ์ราคา The Bitcoin Bull (TBB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TBB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Bitcoin Bull (TBB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Bitcoin Bull อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Bitcoin Bull จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TBB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Bitcoin Bull

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The Bitcoin Bull (TBB) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ The Bitcoin Bull

ราคาปัจจุบันของ The Bitcoin Bull วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ The Bitcoin Bull อยู่ที่ ฿0.4476142142409674646000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง -4.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ TBB เป็นอย่างไร?

TBB เทรดระหว่าง ฿0.4548651522116660868000 และ ฿0.5015216486315611632000 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ The Bitcoin Bull มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน TBB กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า TBB กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ The Bitcoin Bull คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿446616051.62494852728000 The Bitcoin Bull อยู่ในอันดับที่ #968 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ TBB ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

The Bitcoin Bull เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿1.5383499051053574672000 ส่วน ATL คือ ฿0.1520229503974716654000 ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ TBB?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (999998836.0 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Bitcoin Bull

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:03:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Bitcoin Bull (TBB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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