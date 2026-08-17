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ราคาปัจจุบัน The African Bull วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SUNUSI เท่ากับ 58,965 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUNUSI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The African Bull วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SUNUSI เท่ากับ 58,965 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUNUSI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The African Bull ราคา (SUNUSI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SUNUSI เป็น USD

$0.0000625
$0.0000625$0.0000625
+11.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The African Bull (SUNUSI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:02:45 (UTC+8)

ราคา The African Bull วันนี้

ราคาปัจจุบัน The African Bull (SUNUSI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SUNUSI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SUNUSI.

The African Bull มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 58,965 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 953.92M SUNUSI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SUNUSI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SUNUSI เคลื่อนไหว -0.85% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -17.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

The African Bull (SUNUSI) ข้อมูลการตลาด

$ 58.97K
$ 58.97K$ 58.97K

--
----

$ 58.97K
$ 58.97K$ 58.97K

953.92M
953.92M 953.92M

953,915,781.0
953,915,781.0 953,915,781.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The African Bull คือ $ 58.97K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SUNUSI คือ 953.92M โดยมีอุปทานรวมที่ 953915781.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 58.97K

ประวัติราคา The African Bull USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.85%

+9.90%

-17.76%

-17.76%

ประวัติราคา The African Bull (SUNUSI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The African Bull เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The African Bull เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The African Bull เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The African Bull เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+9.90%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The African Bull

การคาดการณ์ราคา The African Bull (SUNUSI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SUNUSI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The African Bull (SUNUSI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The African Bull อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The African Bull จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SUNUSI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The African Bull

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The African Bull (SUNUSI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ The African Bull

ตอนนี้ The African Bull กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿ โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 9.89% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

SUNUSI กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem

ตลาด The African Bull มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ SUNUSI?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 953915781.0 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

The African Bull เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿ และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿ เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ The African Bull กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ The African Bull

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The African Bull

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:02:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The African Bull (SUNUSI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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