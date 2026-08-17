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ราคาปัจจุบัน Tenbin Mexican Peso วันนี้ คือ 0.058632 USD มูลค่าตลาด TMXN เท่ากับ 528,569 USD ติดตามการอัปเดตราคา TMXN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Tenbin Mexican Peso วันนี้ คือ 0.058632 USD มูลค่าตลาด TMXN เท่ากับ 528,569 USD ติดตามการอัปเดตราคา TMXN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Tenbin Mexican Peso ราคา (TMXN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TMXN เป็น USD

$0.05863
$0.05863$0.05863
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Tenbin Mexican Peso (TMXN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:00:01 (UTC+8)

ราคา Tenbin Mexican Peso วันนี้

ราคาปัจจุบัน Tenbin Mexican Peso (TMXN) วันนี้ $ 0.058632, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TMXN เป็น USD คือ $ 0.058632 ต่อ TMXN.

Tenbin Mexican Peso มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 528,569 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 9.02M TMXN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TMXN เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.098098 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.04051022

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TMXN เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.06.

Tenbin Mexican Peso (TMXN) ข้อมูลการตลาด

$ 528.57K
$ 528.57K$ 528.57K

$ 3.06
$ 3.06$ 3.06

$ 528.57K
$ 528.57K$ 528.57K

9.02M
9.02M 9.02M

9,015,060.709454188
9,015,060.709454188 9,015,060.709454188

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tenbin Mexican Peso คือ $ 528.57K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.06 อุปทานหมุนเวียนของ TMXN คือ 9.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 9015060.709454188 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 528.57K

ประวัติราคา Tenbin Mexican Peso USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.098098
$ 0.098098$ 0.098098

$ 0.04051022
$ 0.04051022$ 0.04051022

--

--

+0.75%

+0.75%

ประวัติราคา Tenbin Mexican Peso (TMXN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tenbin Mexican Peso เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tenbin Mexican Peso เป็น USD เท่ากับ $ +0.0017574590
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tenbin Mexican Peso เป็น USD เท่ากับ $ +0.0007104615
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tenbin Mexican Peso เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000002114381414

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0017574590+3.00%
60 วัน$ +0.0007104615+1.21%
90 วัน$ -0.0000002114381414-0.00%

การคาดการณ์ราคา Tenbin Mexican Peso

การคาดการณ์ราคา Tenbin Mexican Peso (TMXN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TMXN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Tenbin Mexican Peso (TMXN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Tenbin Mexican Peso อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Tenbin Mexican Peso จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TMXN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Tenbin Mexican Peso

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Tenbin Mexican Peso (TMXN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

เกี่ยวกับ Tenbin Mexican Peso

ราคาปัจจุบันของ Tenbin Mexican Peso คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿1.89356477590250208000 โดย Tenbin Mexican Peso มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ TMXN อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 9015060.709454188 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Tenbin Mexican Peso คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿17070535.54431043836000 โดยอยู่ในอันดับที่ #3527 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

TMXN มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Tenbin Mexican Peso เข้ากับหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tenbin Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tenbin Ecosystem TMXN แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tenbin Mexican Peso

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:00:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tenbin Mexican Peso (TMXN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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