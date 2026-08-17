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ราคาปัจจุบัน Tenbin Brazilian Real วันนี้ คือ 0.191896 USD มูลค่าตลาด TBRL เท่ากับ 1,538,713 USD ติดตามการอัปเดตราคา TBRL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Tenbin Brazilian Real วันนี้ คือ 0.191896 USD มูลค่าตลาด TBRL เท่ากับ 1,538,713 USD ติดตามการอัปเดตราคา TBRL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Tenbin Brazilian Real ราคา (TBRL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TBRL เป็น USD

$0.191892
$0.191892$0.191892
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Tenbin Brazilian Real (TBRL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:59:32 (UTC+8)

ราคา Tenbin Brazilian Real วันนี้

ราคาปัจจุบัน Tenbin Brazilian Real (TBRL) วันนี้ $ 0.191896, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TBRL เป็น USD คือ $ 0.191896 ต่อ TBRL.

Tenbin Brazilian Real มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,538,713 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.02M TBRL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TBRL เทรดระหว่าง $ 0.19189 (ต่ำ) กับ $ 0.1919 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.201685 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.190728

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TBRL เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.33.

Tenbin Brazilian Real (TBRL) ข้อมูลการตลาด

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 3.33
$ 3.33$ 3.33

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

8.02M
8.02M 8.02M

8,018,218.211598363
8,018,218.211598363 8,018,218.211598363

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tenbin Brazilian Real คือ $ 1.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.33 อุปทานหมุนเวียนของ TBRL คือ 8.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 8018218.211598363 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.54M

ประวัติราคา Tenbin Brazilian Real USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.19189
$ 0.19189$ 0.19189
ต่ำสุด 24h
$ 0.1919
$ 0.1919$ 0.1919
สูงสุด 24h

$ 0.19189
$ 0.19189$ 0.19189

$ 0.1919
$ 0.1919$ 0.1919

$ 0.201685
$ 0.201685$ 0.201685

$ 0.190728
$ 0.190728$ 0.190728

-0.00%

-0.00%

-1.15%

-1.15%

ประวัติราคา Tenbin Brazilian Real (TBRL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tenbin Brazilian Real เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tenbin Brazilian Real เป็น USD เท่ากับ $ -0.0038831498
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tenbin Brazilian Real เป็น USD เท่ากับ $ -0.0033432504
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tenbin Brazilian Real เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000003970750465

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ -0.0038831498-2.02%
60 วัน$ -0.0033432504-1.74%
90 วัน$ +0.0000003970750465+0.00%

การคาดการณ์ราคา Tenbin Brazilian Real

การคาดการณ์ราคา Tenbin Brazilian Real (TBRL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TBRL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Tenbin Brazilian Real (TBRL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Tenbin Brazilian Real อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Tenbin Brazilian Real จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TBRL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Tenbin Brazilian Real

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Tenbin Brazilian Real (TBRL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

เกี่ยวกับ Tenbin Brazilian Real

ราคาตลาดปัจจุบันของ TBRL คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿6.19742642646654624000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Tenbin Brazilian Real มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 TBRL แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ TBRL เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน TBRL มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Tenbin Brazilian Real วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿6.1972326519295116000 และ ฿6.197555609491236000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ TBRL ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ TBRL เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tenbin Brazilian Real

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:59:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tenbin Brazilian Real (TBRL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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