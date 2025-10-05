Tardigrades Cult ราคา (TARD)
ราคาเรียลไทม์ Tardigrades Cult (TARD) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTARD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TARD คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TARD มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.50% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tardigrades Cult คือ $ 6.86K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TARD คือ 993.38M โดยมีอุปทานรวมที่ 993378320.494602 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.86K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tardigrades Cult เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tardigrades Cult เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tardigrades Cult เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tardigrades Cult เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ 0
|-13.49%
|60 วัน
|$ 0
|-6.68%
|90 วัน
|$ 0
|--
Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Tardigrades Cult (TARD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TARDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-04 13:39:16
|ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
|10-04 11:26:38
|อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
|10-03 10:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
|10-03 05:17:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
|10-01 14:11:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
|09-30 18:14:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น