ราคาปัจจุบัน Tardigrades Cult วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา TARD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TARD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Tardigrades Cult ราคา (TARD)

Tardigrades Cult (TARD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:04:40 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Tardigrades Cult (TARD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.50%

+4.50%

ราคาเรียลไทม์ Tardigrades Cult (TARD) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTARD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TARD คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TARD มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.50% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Tardigrades Cult (TARD) ข้อมูลการตลาด

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

--
----

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

993.38M
993.38M 993.38M

993,378,320.494602
993,378,320.494602 993,378,320.494602

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tardigrades Cult คือ $ 6.86K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TARD คือ 993.38M โดยมีอุปทานรวมที่ 993378320.494602 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.86K

ประวัติราคา Tardigrades Cult (TARD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tardigrades Cult เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tardigrades Cult เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tardigrades Cult เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tardigrades Cult เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-13.49%
60 วัน$ 0-6.68%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Tardigrades Cult (TARD)

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

Tardigrades Cult (TARD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Tardigrades Cult (USD)

Tardigrades Cult (TARD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Tardigrades Cult (TARD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Tardigrades Cult

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Tardigrades Cult ตอนนี้!

TARD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Tardigrades Cult (TARD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Tardigrades Cult (TARD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TARDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tardigrades Cult (TARD)

วันนี้ Tardigrades Cult (TARD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TARD เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TARD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TARD เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Tardigrades Cult คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TARD คือ $ 6.86K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TARD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TARD คือ 993.38M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TARD คือเท่าใด?
TARD ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TARD คือเท่าไร?
TARD ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ TARD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TARD คือ -- USD
ปีนี้ TARD จะสูงขึ้นอีกไหม?
TARD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TARD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:04:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tardigrades Cult (TARD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

