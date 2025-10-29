Tapestry AI ราคา (TAPS)
ราคาเรียลไทม์ Tapestry AI (TAPS) คือ $0.00009046 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTAPS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00009008 และราคาสูงสุด $ 0.00009842 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TAPS คือ $ 0.00090307 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00007287
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TAPS มีการเปลี่ยนแปลง -2.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.51% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.64% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tapestry AI คือ $ 45.41K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TAPS คือ 502.55M โดยมีอุปทานรวมที่ 999982081.29291 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 90.36K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tapestry AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tapestry AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000180970
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tapestry AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000546844
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tapestry AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.00037193064249552404
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-3.51%
|30 วัน
|$ -0.0000180970
|-20.00%
|60 วัน
|$ -0.0000546844
|-60.45%
|90 วัน
|$ -0.00037193064249552404
|-80.43%
SteamBot Willie is Tapestry AI's pioneering agent, engineered to navigate the complex and often unreliable landscape of copyright and public domain works. He is more than just a discovery tool; Willie is fundamentally a verification engine, designed to provide creators with a trustworthy "single source of truth."
He systematically ingests vast amounts of data from various sources, but critically, Willie lives by the "don't trust, verify" mantra. His verification process utilizes a deep understanding of copyright law to analyze each work. This allows Willie to identify genuinely available public domain and CC0 assets, distinguish them from protected works, and clearly flag items where the status remains uncertain.
With multimodal scanning abilities in development, Willie will become the google image search of IP verification and the go-to agent for discovering sleeping giants and revitalizing dormant IP gold mines.
