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ราคาปัจจุบัน Talisman AI วันนี้ คือ 0.531239 USD มูลค่าตลาด SN45 เท่ากับ 2,410,480 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN45 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Talisman AI วันนี้ คือ 0.531239 USD มูลค่าตลาด SN45 เท่ากับ 2,410,480 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN45 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Talisman AI ราคา (SN45)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SN45 เป็น USD

$0.53097
$0.53097$0.53097
+0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Talisman AI (SN45) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:56:01 (UTC+8)

ราคา Talisman AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน Talisman AI (SN45) วันนี้ $ 0.531239, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SN45 เป็น USD คือ $ 0.531239 ต่อ SN45.

Talisman AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,410,480 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.54M SN45 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SN45 เทรดระหว่าง $ 0.504957 (ต่ำ) กับ $ 0.538268 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4.64 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00779732

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SN45 เคลื่อนไหว -0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 88.07K.

Talisman AI (SN45) ข้อมูลการตลาด

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

$ 88.07K
$ 88.07K$ 88.07K

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

4.54M
4.54M 4.54M

4,537,498.044150044
4,537,498.044150044 4,537,498.044150044

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Talisman AI คือ $ 2.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 88.07K อุปทานหมุนเวียนของ SN45 คือ 4.54M โดยมีอุปทานรวมที่ 4537498.044150044 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.41M

ประวัติราคา Talisman AI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.504957
$ 0.504957$ 0.504957
ต่ำสุด 24h
$ 0.538268
$ 0.538268$ 0.538268
สูงสุด 24h

$ 0.504957
$ 0.504957$ 0.504957

$ 0.538268
$ 0.538268$ 0.538268

$ 4.64
$ 4.64$ 4.64

$ 0.00779732
$ 0.00779732$ 0.00779732

-0.28%

+2.81%

-0.73%

-0.73%

ประวัติราคา Talisman AI (SN45) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Talisman AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.01453538
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Talisman AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.1074274693
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Talisman AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.2253070659
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Talisman AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000019514227669

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.01453538+2.81%
30 วัน$ -0.1074274693-20.22%
60 วัน$ -0.2253070659-42.41%
90 วัน$ +0.0000019514227669+0.00%

การคาดการณ์ราคา Talisman AI

การคาดการณ์ราคา Talisman AI (SN45) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SN45 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Talisman AI (SN45) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Talisman AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Talisman AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SN45 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Talisman AI

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เกี่ยวกับ Talisman AI

มูลค่าปัจจุบันของ Talisman AI วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Talisman AI เทรดที่ราคา ฿17.15676521329085316000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 2.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ SN45 มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Talisman AI มีสภาพคล่องอย่างไร?

Talisman AI มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ SN45 เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿16.30796814956678508000 ถึง ฿17.38377208342693392000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ SN45 ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Talisman AI อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ SN45 อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Talisman AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:56:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Talisman AI (SN45)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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