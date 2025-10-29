ราคาปัจจุบัน Tairon วันนี้ คือ 0.00644622 USD ติดตามการอัปเดตราคา TAIRO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TAIRO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Tairon วันนี้ คือ 0.00644622 USD ติดตามการอัปเดตราคา TAIRO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TAIRO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TAIRO

ข้อมูลราคา TAIRO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TAIRO

โทเคโนมิกส์ TAIRO

การคาดการณ์ราคา TAIRO

Tairon โลโก้

Tairon ราคา (TAIRO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TAIRO เป็น USD

$0.0065441
$0.0065441$0.0065441
-14.10%1D
USD
Tairon (TAIRO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:37:14 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Tairon (TAIRO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00520896
$ 0.00520896$ 0.00520896
ต่ำสุด 24h
$ 0.00824909
$ 0.00824909$ 0.00824909
สูงสุด 24h

$ 0.00520896
$ 0.00520896$ 0.00520896

$ 0.00824909
$ 0.00824909$ 0.00824909

$ 0.258846
$ 0.258846$ 0.258846

$ 0.00520896
$ 0.00520896$ 0.00520896

+0.56%

-15.44%

-40.05%

-40.05%

ราคาเรียลไทม์ Tairon (TAIRO) คือ $0.00644622 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTAIRO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00520896 และราคาสูงสุด $ 0.00824909 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TAIRO คือ $ 0.258846 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00520896

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TAIRO มีการเปลี่ยนแปลง +0.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -15.44% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -40.05% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Tairon (TAIRO) ข้อมูลการตลาด

$ 328.12K
$ 328.12K$ 328.12K

--
----

$ 656.24K
$ 656.24K$ 656.24K

50.00M
50.00M 50.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tairon คือ $ 328.12K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TAIRO คือ 50.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 656.24K

ประวัติราคา Tairon (TAIRO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tairon เป็น USD เท่ากับ $ -0.001177367031943134
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tairon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0058533250
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tairon เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tairon เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001177367031943134-15.44%
30 วัน$ -0.0058533250-90.80%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Tairon (TAIRO)

Tairon is the onchain MCP Supergraph, bringing every on-chain data source to AI. It provides developers with a unified way to discover, test, and integrate Model Context Protocol (MCP) compatible servers across Web3 and traditional applications. Tairon solves connectivity for LLMs, securely exposing blockchain data to intelligent systems.

  • For developers, it removes manually integrating protocol endpoints.
  • For LLMs and autonomous systems, it provides a machine-readable map of callable functionality across the decentralized stack.
  • For protocols, it ensures their data and tooling can be easily exposed, tested, and consumed by the next generation of applications.

Tairon standardizes MCP servers for AI. The result is a unified, verifiable, and interoperable data fabric that brings every on-chain data source into the reach of intelligence.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Tairon (USD)

Tairon (TAIRO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Tairon (TAIRO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Tairon

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Tairon ตอนนี้!

TAIRO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Tairon (TAIRO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Tairon (TAIRO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TAIROโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tairon (TAIRO)

วันนี้ Tairon (TAIRO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TAIRO เป็นUSD คือ 0.00644622 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TAIRO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TAIRO เป็น USD คือ $ 0.00644622 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Tairon คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TAIRO คือ $ 328.12K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TAIRO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TAIRO คือ 50.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TAIRO คือเท่าใด?
TAIRO ถึงราคา ATH ที่ 0.258846 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TAIRO คือเท่าไร?
TAIRO ถึงราคา ATL ที่ 0.00520896 USD
ปริมาณการเทรดของ TAIRO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TAIRO คือ -- USD
ปีนี้ TAIRO จะสูงขึ้นอีกไหม?
TAIRO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TAIRO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tairon (TAIRO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

