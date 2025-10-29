Syrup USDC ราคา (SYRUPUSDC)
-0.00%
+0.00%
+0.11%
+0.11%
ราคาเรียลไทม์ Syrup USDC (SYRUPUSDC) คือ $1.13 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSYRUPUSDC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.13 และราคาสูงสุด $ 1.13 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SYRUPUSDC คือ $ 1.14 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.055
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SYRUPUSDC มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.11% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Syrup USDC คือ $ 1.33B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SYRUPUSDC คือ 1.17B โดยมีอุปทานรวมที่ 1171462023.897075 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.33B
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Syrup USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Syrup USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0061878800
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Syrup USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0119989050
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Syrup USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0158057954476999
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.00%
|30 วัน
|$ +0.0061878800
|+0.55%
|60 วัน
|$ +0.0119989050
|+1.06%
|90 วัน
|$ +0.0158057954476999
|+1.42%
SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.
