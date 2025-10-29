ราคาปัจจุบัน Syrup USDC วันนี้ คือ 1.13 USD ติดตามการอัปเดตราคา SYRUPUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SYRUPUSDC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Syrup USDC วันนี้ คือ 1.13 USD ติดตามการอัปเดตราคา SYRUPUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SYRUPUSDC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SYRUPUSDC

ข้อมูลราคา SYRUPUSDC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SYRUPUSDC

โทเคโนมิกส์ SYRUPUSDC

การคาดการณ์ราคา SYRUPUSDC

Syrup USDC โลโก้

Syrup USDC ราคา (SYRUPUSDC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SYRUPUSDC เป็น USD

$1.13
$1.13$1.13
0.00%1D
USD
Syrup USDC (SYRUPUSDC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:37:00 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Syrup USDC (SYRUPUSDC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
ต่ำสุด 24h
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
สูงสุด 24h

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.055
$ 1.055$ 1.055

-0.00%

+0.00%

+0.11%

+0.11%

ราคาเรียลไทม์ Syrup USDC (SYRUPUSDC) คือ $1.13 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSYRUPUSDC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.13 และราคาสูงสุด $ 1.13 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SYRUPUSDC คือ $ 1.14 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.055

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SYRUPUSDC มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.11% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Syrup USDC (SYRUPUSDC) ข้อมูลการตลาด

$ 1.33B
$ 1.33B$ 1.33B

--
----

$ 1.33B
$ 1.33B$ 1.33B

1.17B
1.17B 1.17B

1,171,462,023.897075
1,171,462,023.897075 1,171,462,023.897075

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Syrup USDC คือ $ 1.33B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SYRUPUSDC คือ 1.17B โดยมีอุปทานรวมที่ 1171462023.897075 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.33B

ประวัติราคา Syrup USDC (SYRUPUSDC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Syrup USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Syrup USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0061878800
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Syrup USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0119989050
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Syrup USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0158057954476999

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.00%
30 วัน$ +0.0061878800+0.55%
60 วัน$ +0.0119989050+1.06%
90 วัน$ +0.0158057954476999+1.42%

อะไรคือ Syrup USDC (SYRUPUSDC)

SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Syrup USDC (SYRUPUSDC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Syrup USDC (USD)

Syrup USDC (SYRUPUSDC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Syrup USDC (SYRUPUSDC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Syrup USDC

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Syrup USDC ตอนนี้!

SYRUPUSDC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Syrup USDC (SYRUPUSDC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Syrup USDC (SYRUPUSDC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SYRUPUSDCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Syrup USDC (SYRUPUSDC)

วันนี้ Syrup USDC (SYRUPUSDC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SYRUPUSDC เป็นUSD คือ 1.13 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SYRUPUSDC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SYRUPUSDC เป็น USD คือ $ 1.13 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Syrup USDC คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SYRUPUSDC คือ $ 1.33B USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SYRUPUSDC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SYRUPUSDC คือ 1.17B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SYRUPUSDC คือเท่าใด?
SYRUPUSDC ถึงราคา ATH ที่ 1.14 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SYRUPUSDC คือเท่าไร?
SYRUPUSDC ถึงราคา ATL ที่ 1.055 USD
ปริมาณการเทรดของ SYRUPUSDC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SYRUPUSDC คือ -- USD
ปีนี้ SYRUPUSDC จะสูงขึ้นอีกไหม?
SYRUPUSDC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SYRUPUSDC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:37:00 (UTC+8)

