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ราคาปัจจุบัน SyFu Excavation Token วันนี้ คือ 0.929376 USD มูลค่าตลาด EVT เท่ากับ 872,719 USD ติดตามการอัปเดตราคา EVT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SyFu Excavation Token วันนี้ คือ 0.929376 USD มูลค่าตลาด EVT เท่ากับ 872,719 USD ติดตามการอัปเดตราคา EVT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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SyFu Excavation Token ราคา (EVT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EVT เป็น USD

$0.927283
$0.927283$0.927283
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SyFu Excavation Token (EVT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:51:55 (UTC+8)

ราคา SyFu Excavation Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน SyFu Excavation Token (EVT) วันนี้ $ 0.929376, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EVT เป็น USD คือ $ 0.929376 ต่อ EVT.

SyFu Excavation Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 872,719 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 939.04K EVT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EVT เทรดระหว่าง $ 0.922782 (ต่ำ) กับ $ 0.938198 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.957771 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.617428

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EVT เคลื่อนไหว -0.72% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.34K.

SyFu Excavation Token (EVT) ข้อมูลการตลาด

$ 872.72K
$ 872.72K$ 872.72K

$ 5.34K
$ 5.34K$ 5.34K

$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M

939.04K
939.04K 939.04K

3,044,037.5
3,044,037.5 3,044,037.5

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SyFu Excavation Token คือ $ 872.72K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.34K อุปทานหมุนเวียนของ EVT คือ 939.04K โดยมีอุปทานรวมที่ 3044037.5 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.83M

ประวัติราคา SyFu Excavation Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.922782
$ 0.922782$ 0.922782
ต่ำสุด 24h
$ 0.938198
$ 0.938198$ 0.938198
สูงสุด 24h

$ 0.922782
$ 0.922782$ 0.922782

$ 0.938198
$ 0.938198$ 0.938198

$ 0.957771
$ 0.957771$ 0.957771

$ 0.617428
$ 0.617428$ 0.617428

-0.72%

-0.39%

-0.47%

-0.47%

ประวัติราคา SyFu Excavation Token (EVT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SyFu Excavation Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.00370709134497349
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SyFu Excavation Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SyFu Excavation Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SyFu Excavation Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000462081324927

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00370709134497349-0.39%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.0000462081324927+0.00%

การคาดการณ์ราคา SyFu Excavation Token

การคาดการณ์ราคา SyFu Excavation Token (EVT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EVT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SyFu Excavation Token (EVT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SyFu Excavation Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SyFu Excavation Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EVT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SyFu Excavation Token

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เกี่ยวกับ SyFu Excavation Token

ราคาปัจจุบันของ SyFu Excavation Token คือเท่าไร?

SyFu Excavation Token ซื้อขายอยู่ที่ ฿30.01490068851759744000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.39% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

EVT เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -0.39% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก EVT กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

SyFu Excavation Token มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม BNB Chain Ecosystem,Payment Solutions อย่างไร?

ในกลุ่ม BNB Chain Ecosystem,Payment Solutions EVT แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ SyFu Excavation Token ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿28185120.03105566436000 ส่งผลให้ EVT อยู่ในอันดับที่ #2994 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿29.80194247231652808000 ถึง ฿30.29981384947086312000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

EVT มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

SyFu Excavation Token มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ EVT อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 939037.5 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SyFu Excavation Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:51:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SyFu Excavation Token (EVT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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