ราคาปัจจุบัน Sultanoshi วันนี้ คือ 0.04315216 USD ติดตามการอัปเดตราคา STOSHI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STOSHI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STOSHI

ข้อมูลราคา STOSHI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STOSHI

โทเคโนมิกส์ STOSHI

การคาดการณ์ราคา STOSHI

Sultanoshi โลโก้

Sultanoshi ราคา (STOSHI)

ราคาปัจจุบัน 1 STOSHI เป็น USD

$0.04314477
$0.04314477
-4.10%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Sultanoshi (STOSHI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:16:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Sultanoshi (STOSHI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04294813
$ 0.04294813
ต่ำสุด 24h
$ 0.0453882
$ 0.0453882
สูงสุด 24h

$ 0.04294813
$ 0.04294813

$ 0.0453882
$ 0.0453882

$ 0.246005
$ 0.246005

$ 0.03507289
$ 0.03507289

-0.15%

-4.17%

+9.49%

+9.49%

ราคาเรียลไทม์ Sultanoshi (STOSHI) คือ $0.04315216 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTOSHI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.04294813 และราคาสูงสุด $ 0.0453882 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STOSHI คือ $ 0.246005 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03507289

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STOSHI มีการเปลี่ยนแปลง -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.17% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.49% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Sultanoshi (STOSHI) ข้อมูลการตลาด

$ 321.33K
$ 321.33K

--
--

$ 321.33K
$ 321.33K

7.45M
7.45M

7,448,762.695845
7,448,762.695845

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sultanoshi คือ $ 321.33K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STOSHI คือ 7.45M โดยมีอุปทานรวมที่ 7448762.695845 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 321.33K

ประวัติราคา Sultanoshi (STOSHI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sultanoshi เป็น USD เท่ากับ $ -0.00187985179491211
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sultanoshi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0284692060
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sultanoshi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sultanoshi เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00187985179491211-4.17%
30 วัน$ -0.0284692060-65.97%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Sultanoshi (STOSHI)

A token of the people, for the people - Sultanoshi

Sultanoshi - $Stoshi is a community-driven token inspired by ancient legends, reborn on the Solana blockchain.

A symbol of freedom, unity, and decentralized power, Sultanoshi represents more than just a meme—it’s a movement. Built for holders, creators, and dreamers, Stoshi thrives on community culture, storytelling, and collective growth.

As the legend unfolds, Sultanoshi aims to become a global symbol of empowerment, rewarding those who believe, build, and journey with the project through the vast desert of crypto innovation.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Sultanoshi (USD)

Sultanoshi (STOSHI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Sultanoshi (STOSHI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Sultanoshi

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Sultanoshi ตอนนี้!

STOSHI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Sultanoshi (STOSHI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Sultanoshi (STOSHI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STOSHIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sultanoshi (STOSHI)

วันนี้ Sultanoshi (STOSHI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STOSHI เป็นUSD คือ 0.04315216 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STOSHI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STOSHI เป็น USD คือ $ 0.04315216 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Sultanoshi คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STOSHI คือ $ 321.33K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STOSHI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STOSHI คือ 7.45M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STOSHI คือเท่าใด?
STOSHI ถึงราคา ATH ที่ 0.246005 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STOSHI คือเท่าไร?
STOSHI ถึงราคา ATL ที่ 0.03507289 USD
ปริมาณการเทรดของ STOSHI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STOSHI คือ -- USD
ปีนี้ STOSHI จะสูงขึ้นอีกไหม?
STOSHI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STOSHI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:16:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Sultanoshi (STOSHI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$114,639.12

$4,096.14

$0.03929

$3.5210

$199.13

$4,096.14

$114,639.12

$199.13

$2.6662

$0.20010

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.009520

$1.625

$0.019788

$0.0000000479

$1.625

$0.00174

$0.0000000000000000079

