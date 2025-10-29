ราคาปัจจุบัน SUI Desci Agents วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา DESCI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DESCI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน SUI Desci Agents วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา DESCI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DESCI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DESCI

ข้อมูลราคา DESCI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DESCI

โทเคโนมิกส์ DESCI

การคาดการณ์ราคา DESCI

SUI Desci Agents โลโก้

SUI Desci Agents ราคา (DESCI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DESCI เป็น USD

$0.00010105
$0.00010105$0.00010105
+1.00%1D
mexc
USD
SUI Desci Agents (DESCI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:49:16 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SUI Desci Agents (DESCI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02488851
$ 0.02488851$ 0.02488851

$ 0
$ 0$ 0

+1.03%

+1.02%

+8.61%

+8.61%

ราคาเรียลไทม์ SUI Desci Agents (DESCI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDESCI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DESCI คือ $ 0.02488851 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DESCI มีการเปลี่ยนแปลง +1.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.02% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.61% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SUI Desci Agents (DESCI) ข้อมูลการตลาด

$ 63.04K
$ 63.04K$ 63.04K

--
----

$ 101.05K
$ 101.05K$ 101.05K

623.85M
623.85M 623.85M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SUI Desci Agents คือ $ 63.04K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DESCI คือ 623.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 101.05K

ประวัติราคา SUI Desci Agents (DESCI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SUI Desci Agents เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SUI Desci Agents เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SUI Desci Agents เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SUI Desci Agents เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.02%
30 วัน$ 0-3.76%
60 วัน$ 0-69.53%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ SUI Desci Agents (DESCI)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

SUI Desci Agents (DESCI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา SUI Desci Agents (USD)

SUI Desci Agents (DESCI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SUI Desci Agents (DESCI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SUI Desci Agents

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SUI Desci Agents ตอนนี้!

DESCI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ SUI Desci Agents (DESCI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SUI Desci Agents (DESCI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DESCIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SUI Desci Agents (DESCI)

วันนี้ SUI Desci Agents (DESCI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DESCI เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DESCI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DESCI เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SUI Desci Agents คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DESCI คือ $ 63.04K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DESCI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DESCI คือ 623.85M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DESCI คือเท่าใด?
DESCI ถึงราคา ATH ที่ 0.02488851 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DESCI คือเท่าไร?
DESCI ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ DESCI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DESCI คือ -- USD
ปีนี้ DESCI จะสูงขึ้นอีกไหม?
DESCI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DESCI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:49:16 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

