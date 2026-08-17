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ราคาปัจจุบัน Strategic Super Reserve วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SSR เท่ากับ 385,888 USD ติดตามการอัปเดตราคา SSR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Strategic Super Reserve วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SSR เท่ากับ 385,888 USD ติดตามการอัปเดตราคา SSR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Strategic Super Reserve ราคา (SSR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SSR เป็น USD

$0.00038626
$0.00038626$0.00038626
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Strategic Super Reserve (SSR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:41:31 (UTC+8)

ราคา Strategic Super Reserve วันนี้

ราคาปัจจุบัน Strategic Super Reserve (SSR) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SSR เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SSR.

Strategic Super Reserve มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 385,888 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B SSR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SSR เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01655851 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SSR เคลื่อนไหว +0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 92.99.

Strategic Super Reserve (SSR) ข้อมูลการตลาด

$ 385.89K
$ 385.89K$ 385.89K

$ 92.99
$ 92.99$ 92.99

$ 385.89K
$ 385.89K$ 385.89K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Strategic Super Reserve คือ $ 385.89K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 92.99 อุปทานหมุนเวียนของ SSR คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 385.89K

ประวัติราคา Strategic Super Reserve USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01655851
$ 0.01655851$ 0.01655851

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+0.36%

+4.45%

+4.45%

ประวัติราคา Strategic Super Reserve (SSR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Strategic Super Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strategic Super Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strategic Super Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strategic Super Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.36%
30 วัน$ 0+39.17%
60 วัน$ 0-37.21%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Strategic Super Reserve

การคาดการณ์ราคา Strategic Super Reserve (SSR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SSR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Strategic Super Reserve (SSR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Strategic Super Reserve อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Strategic Super Reserve จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SSR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Strategic Super Reserve

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Strategic Super Reserve (SSR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemMemePolitiFi

เกี่ยวกับ Strategic Super Reserve

ราคาปัจจุบันของ Strategic Super Reserve คือเท่าไร?

Strategic Super Reserve ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.35% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

SSR เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 0.35% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก SSR กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Strategic Super Reserve มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Base Ecosystem,Solana Meme,PolitiFi,Pump.fun Ecosystem,Robinhood Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Base Ecosystem,Solana Meme,PolitiFi,Pump.fun Ecosystem,Robinhood Ecosystem SSR แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Strategic Super Reserve ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿12462544.75787052672000 ส่งผลให้ SSR อยู่ในอันดับที่ #3863 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

SSR มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Strategic Super Reserve มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ SSR อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 1000000000.0 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Strategic Super Reserve

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:41:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Strategic Super Reserve (SSR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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