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ราคาปัจจุบัน Strategic Bitcoin Reserve วันนี้ คือ 0.01836571 USD มูลค่าตลาด SBR เท่ากับ 386,453 USD ติดตามการอัปเดตราคา SBR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Strategic Bitcoin Reserve วันนี้ คือ 0.01836571 USD มูลค่าตลาด SBR เท่ากับ 386,453 USD ติดตามการอัปเดตราคา SBR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Strategic Bitcoin Reserve ราคา (SBR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SBR เป็น USD

$0.01837714
$0.01837714$0.01837714
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Strategic Bitcoin Reserve (SBR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:41:02 (UTC+8)

ราคา Strategic Bitcoin Reserve วันนี้

ราคาปัจจุบัน Strategic Bitcoin Reserve (SBR) วันนี้ $ 0.01836571, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SBR เป็น USD คือ $ 0.01836571 ต่อ SBR.

Strategic Bitcoin Reserve มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 386,453 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 21.04M SBR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SBR เทรดระหว่าง $ 0.01813416 (ต่ำ) กับ $ 0.0182363 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4.31 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01428915

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SBR เคลื่อนไหว +0.77% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.98% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 399.36K.

Strategic Bitcoin Reserve (SBR) ข้อมูลการตลาด

$ 386.45K
$ 386.45K$ 386.45K

$ 399.36K
$ 399.36K$ 399.36K

$ 386.45K
$ 386.45K$ 386.45K

21.04M
21.04M 21.04M

21,042,069.0
21,042,069.0 21,042,069.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Strategic Bitcoin Reserve คือ $ 386.45K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 399.36K อุปทานหมุนเวียนของ SBR คือ 21.04M โดยมีอุปทานรวมที่ 21042069.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 386.45K

ประวัติราคา Strategic Bitcoin Reserve USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01813416
$ 0.01813416$ 0.01813416
ต่ำสุด 24h
$ 0.0182363
$ 0.0182363$ 0.0182363
สูงสุด 24h

$ 0.01813416
$ 0.01813416$ 0.01813416

$ 0.0182363
$ 0.0182363$ 0.0182363

$ 4.31
$ 4.31$ 4.31

$ 0.01428915
$ 0.01428915$ 0.01428915

+0.77%

+1.04%

+0.98%

+0.98%

ประวัติราคา Strategic Bitcoin Reserve (SBR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Strategic Bitcoin Reserve เป็น USD เท่ากับ $ +0.00018906
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strategic Bitcoin Reserve เป็น USD เท่ากับ $ +0.0019655331
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strategic Bitcoin Reserve เป็น USD เท่ากับ $ -0.0050698175
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strategic Bitcoin Reserve เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000659322547968

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00018906+1.04%
30 วัน$ +0.0019655331+10.70%
60 วัน$ -0.0050698175-27.60%
90 วัน$ -0.000000659322547968-0.00%

การคาดการณ์ราคา Strategic Bitcoin Reserve

การคาดการณ์ราคา Strategic Bitcoin Reserve (SBR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SBR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Strategic Bitcoin Reserve (SBR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Strategic Bitcoin Reserve อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Strategic Bitcoin Reserve จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SBR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Strategic Bitcoin Reserve

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Strategic Bitcoin Reserve (SBR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemMemePolitiFi

เกี่ยวกับ Strategic Bitcoin Reserve

ราคาปัจจุบันของ Strategic Bitcoin Reserve คือเท่าไร?

Strategic Bitcoin Reserve เทรดอยู่ที่ ฿0.5931344920937430324000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 1.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ SBR คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿12480791.86010795532000 SBR อยู่ในอันดับ #3870 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Strategic Bitcoin Reserve มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ SBR มีเท่าไร?

มีโทเคน 21042069.0 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Strategic Bitcoin Reserve เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.5856564097520145504000 และ ฿0.588955098287467572000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Strategic Bitcoin Reserve เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿139.1947091032164000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ SBR คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Meme,Ethereum Ecosystem,PolitiFi และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

SBR มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Strategic Bitcoin Reserve

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:41:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Strategic Bitcoin Reserve (SBR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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