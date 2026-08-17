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ราคาปัจจุบัน Steakhouse Confidential Prime USDC วันนี้ คือ 1.014 USD มูลค่าตลาด STEAKCUSDC เท่ากับ 34,404,609 USD ติดตามการอัปเดตราคา STEAKCUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Steakhouse Confidential Prime USDC วันนี้ คือ 1.014 USD มูลค่าตลาด STEAKCUSDC เท่ากับ 34,404,609 USD ติดตามการอัปเดตราคา STEAKCUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Steakhouse Confidential Prime USDC ราคา (STEAKCUSDC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STEAKCUSDC เป็น USD

$1.015
$1.015$1.015
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:35:09 (UTC+8)

ราคา Steakhouse Confidential Prime USDC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) วันนี้ $ 1.014, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STEAKCUSDC เป็น USD คือ $ 1.014 ต่อ STEAKCUSDC.

Steakhouse Confidential Prime USDC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 34,404,609 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 33.93M STEAKCUSDC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STEAKCUSDC เทรดระหว่าง $ 1.012 (ต่ำ) กับ $ 1.017 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.017 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.002

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STEAKCUSDC เคลื่อนไหว -0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) ข้อมูลการตลาด

$ 34.40M
$ 34.40M$ 34.40M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 34.40M
$ 34.40M$ 34.40M

33.93M
33.93M 33.93M

33,930,577.278657
33,930,577.278657 33,930,577.278657

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Steakhouse Confidential Prime USDC คือ $ 34.40M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ STEAKCUSDC คือ 33.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 33930577.278657 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 34.40M

ประวัติราคา Steakhouse Confidential Prime USDC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
ต่ำสุด 24h
$ 1.017
$ 1.017$ 1.017
สูงสุด 24h

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

-0.04%

-0.01%

+0.22%

+0.22%

ประวัติราคา Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Steakhouse Confidential Prime USDC เป็น USD เท่ากับ $ -0.000103688606894137
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Steakhouse Confidential Prime USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0055248804
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Steakhouse Confidential Prime USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Steakhouse Confidential Prime USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000293561185134

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000103688606894137-0.01%
30 วัน$ +0.0055248804+0.54%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.0000293561185134+0.00%

การคาดการณ์ราคา Steakhouse Confidential Prime USDC

การคาดการณ์ราคา Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STEAKCUSDC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Steakhouse Confidential Prime USDC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Steakhouse Confidential Prime USDC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STEAKCUSDC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Steakhouse Confidential Prime USDC

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Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemYield-Bearing StablecoinYield-Bearing Tokens

เกี่ยวกับ Steakhouse Confidential Prime USDC

ราคาตลาดปัจจุบันของ Steakhouse Confidential Prime USDC คือเท่าไร?

Steakhouse Confidential Prime USDC มีมูลค่าอยู่ที่ ฿32.74789675885416000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

STEAKCUSDC มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ STEAKCUSDC การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Steakhouse Confidential Prime USDC มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ STEAKCUSDC คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 33930577.278657 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Steakhouse Confidential Prime USDC คือเท่าไร?

Steakhouse Confidential Prime USDC มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

STEAKCUSDC มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens โมเมนตัมของ STEAKCUSDC จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Steakhouse Confidential Prime USDC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:35:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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