ราคาปัจจุบัน Standard Protocol วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา STND เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STND ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 STND เป็น USD

$0.00089577
$0.00089577$0.00089577
-0.20%1D
Standard Protocol (STND) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Standard Protocol (STND) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.06
$ 3.06$ 3.06

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

-0.21%

+10.08%

+10.08%

ราคาเรียลไทม์ Standard Protocol (STND) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTND ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STND คือ $ 3.06 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STND มีการเปลี่ยนแปลง +0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +10.08% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Standard Protocol (STND) ข้อมูลการตลาด

$ 81.49K
$ 81.49K$ 81.49K

--
----

$ 89.58K
$ 89.58K$ 89.58K

90.97M
90.97M 90.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Standard Protocol คือ $ 81.49K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STND คือ 90.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 89.58K

ประวัติราคา Standard Protocol (STND) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Standard Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Standard Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Standard Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Standard Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.21%
30 วัน$ 0-27.80%
60 วัน$ 0-64.65%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Standard Protocol (STND)

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Standard Protocol (USD)

Standard Protocol (STND) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Standard Protocol (STND) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Standard Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Standard Protocol ตอนนี้!

STND เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Standard Protocol (STND)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Standard Protocol (STND) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STNDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Standard Protocol (STND)

วันนี้ Standard Protocol (STND) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STND เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STND เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STND เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Standard Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STND คือ $ 81.49K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STND คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STND คือ 90.97M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STND คือเท่าใด?
STND ถึงราคา ATH ที่ 3.06 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STND คือเท่าไร?
STND ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ STND คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STND คือ -- USD
ปีนี้ STND จะสูงขึ้นอีกไหม?
STND อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STND เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
