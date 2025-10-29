ราคาปัจจุบัน Staked UTY วันนี้ คือ 1.034 USD ติดตามการอัปเดตราคา YUTY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YUTY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Staked UTY วันนี้ คือ 1.034 USD ติดตามการอัปเดตราคา YUTY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YUTY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YUTY

ข้อมูลราคา YUTY

เอกสารไวท์เปเปอร์ YUTY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ YUTY

โทเคโนมิกส์ YUTY

การคาดการณ์ราคา YUTY

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Staked UTY โลโก้

Staked UTY ราคา (YUTY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 YUTY เป็น USD

$1.034
$1.034$1.034
+0.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Staked UTY (YUTY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:35:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Staked UTY (YUTY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.033
$ 1.033$ 1.033
ต่ำสุด 24h
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
สูงสุด 24h

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

--

+0.11%

+0.24%

+0.24%

ราคาเรียลไทม์ Staked UTY (YUTY) คือ $1.034 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดYUTY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.033 และราคาสูงสุด $ 1.035 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ YUTY คือ $ 1.038 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.005

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น YUTY มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.24% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Staked UTY (YUTY) ข้อมูลการตลาด

$ 21.50M
$ 21.50M$ 21.50M

--
----

$ 21.50M
$ 21.50M$ 21.50M

20.78M
20.78M 20.78M

20,782,080.5557931
20,782,080.5557931 20,782,080.5557931

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Staked UTY คือ $ 21.50M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ YUTY คือ 20.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 20782080.5557931 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 21.50M

ประวัติราคา Staked UTY (YUTY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Staked UTY เป็น USD เท่ากับ $ +0.00110443
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked UTY เป็น USD เท่ากับ $ +0.0086513746
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked UTY เป็น USD เท่ากับ $ +0.0150948490
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked UTY เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00110443+0.11%
30 วัน$ +0.0086513746+0.84%
60 วัน$ +0.0150948490+1.46%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Staked UTY (YUTY)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Staked UTY (USD)

Staked UTY (YUTY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Staked UTY (YUTY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Staked UTY

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Staked UTY ตอนนี้!

YUTY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Staked UTY (YUTY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Staked UTY (YUTY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ YUTYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Staked UTY (YUTY)

วันนี้ Staked UTY (YUTY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน YUTY เป็นUSD คือ 1.034 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน YUTY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ YUTY เป็น USD คือ $ 1.034 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Staked UTY คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ YUTY คือ $ 21.50M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ YUTY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ YUTY คือ 20.78M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ YUTY คือเท่าใด?
YUTY ถึงราคา ATH ที่ 1.038 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ YUTY คือเท่าไร?
YUTY ถึงราคา ATL ที่ 1.005 USD
ปริมาณการเทรดของ YUTY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ YUTY คือ -- USD
ปีนี้ YUTY จะสูงขึ้นอีกไหม?
YUTY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา YUTY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:35:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Staked UTY (YUTY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,876.49
$114,876.49$114,876.49

+0.20%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,129.02
$4,129.02$4,129.02

+0.78%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04046
$0.04046$0.04046

-12.87%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.51
$199.51$199.51

+0.30%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8571
$3.8571$3.8571

0.00%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,129.02
$4,129.02$4,129.02

+0.78%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,876.49
$114,876.49$114,876.49

+0.20%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.51
$199.51$199.51

+0.30%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6629
$2.6629$2.6629

+1.02%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20136
$0.20136$0.20136

+0.79%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008950
$0.008950$0.008950

-10.50%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.652
$1.652$1.652

+120.26%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000554
$0.0000000554$0.0000000554

+544.18%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.007486
$0.007486$0.007486

+199.44%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.652
$1.652$1.652

+120.26%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00190
$0.00190$0.00190

+90.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000074
$0.0000000000000000074$0.0000000000000000074

+64.44%