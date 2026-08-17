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ราคาปัจจุบัน Staked USD Coin วันนี้ คือ 0.99502 USD มูลค่าตลาด SUSD เท่ากับ 5,084,443 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Staked USD Coin วันนี้ คือ 0.99502 USD มูลค่าตลาด SUSD เท่ากับ 5,084,443 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Staked USD Coin ราคา (SUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SUSD เป็น USD

$0.993306
$0.993306$0.993306
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Staked USD Coin (SUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:30:40 (UTC+8)

ราคา Staked USD Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Staked USD Coin (SUSD) วันนี้ $ 0.99502, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SUSD เป็น USD คือ $ 0.99502 ต่อ SUSD.

Staked USD Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 5,084,443 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.68M SUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SUSD เทรดระหว่าง $ 0.989912 (ต่ำ) กับ $ 1.022 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.55 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.106663

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SUSD เคลื่อนไหว -1.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.88% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 22.57K.

Staked USD Coin (SUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 5.08M
$ 5.08M$ 5.08M

$ 22.57K
$ 22.57K$ 22.57K

$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M

8.68M
8.68M 8.68M

8,678,207.583708301
8,678,207.583708301 8,678,207.583708301

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Staked USD Coin คือ $ 5.08M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 22.57K อุปทานหมุนเวียนของ SUSD คือ 8.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 8678207.583708301 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.10M

ประวัติราคา Staked USD Coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.989912
$ 0.989912$ 0.989912
ต่ำสุด 24h
$ 1.022
$ 1.022$ 1.022
สูงสุด 24h

$ 0.989912
$ 0.989912$ 0.989912

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

$ 0.106663
$ 0.106663$ 0.106663

-1.37%

-1.95%

-0.88%

-0.88%

ประวัติราคา Staked USD Coin (SUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Staked USD Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.019882289696192434
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked USD Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0045969924
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked USD Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0052507205
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked USD Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000497016123012

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.019882289696192434-1.95%
30 วัน$ -0.0045969924-0.46%
60 วัน$ -0.0052507205-0.52%
90 วัน$ +0.0000497016123012+0.00%

การคาดการณ์ราคา Staked USD Coin

การคาดการณ์ราคา Staked USD Coin (SUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Staked USD Coin (SUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Staked USD Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Staked USD Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Staked USD Coin

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เกี่ยวกับ Staked USD Coin

ราคาตลาดปัจจุบันของ Staked USD Coin คือเท่าไร?

Staked USD Coin มีมูลค่าอยู่ที่ ฿32.1349233067012488000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -1.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

SUSD มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ SUSD การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Staked USD Coin มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ SUSD คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 8678207.583708301 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Staked USD Coin คือเท่าไร?

Staked USD Coin มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

SUSD มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Liquid Staking Tokens อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Liquid Staking Tokens โมเมนตัมของ SUSD จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Staked USD Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:30:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Staked USD Coin (SUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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