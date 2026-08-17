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ราคาปัจจุบัน Staked Tenbin Brazilian Real วันนี้ คือ 0.199896 USD มูลค่าตลาด STBRL เท่ากับ 1,250,762 USD ติดตามการอัปเดตราคา STBRL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Staked Tenbin Brazilian Real วันนี้ คือ 0.199896 USD มูลค่าตลาด STBRL เท่ากับ 1,250,762 USD ติดตามการอัปเดตราคา STBRL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Staked Tenbin Brazilian Real ราคา (STBRL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STBRL เป็น USD

$0.199896
$0.199896$0.199896
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:29:55 (UTC+8)

ราคา Staked Tenbin Brazilian Real วันนี้

ราคาปัจจุบัน Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) วันนี้ $ 0.199896, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STBRL เป็น USD คือ $ 0.199896 ต่อ STBRL.

Staked Tenbin Brazilian Real มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,250,762 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 6.26M STBRL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STBRL เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.202208 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.199835

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STBRL เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.59.

Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) ข้อมูลการตลาด

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 4.59
$ 4.59$ 4.59

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

6.26M
6.26M 6.26M

6,257,061.456641328
6,257,061.456641328 6,257,061.456641328

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Staked Tenbin Brazilian Real คือ $ 1.25M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.59 อุปทานหมุนเวียนของ STBRL คือ 6.26M โดยมีอุปทานรวมที่ 6257061.456641328 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.25M

ประวัติราคา Staked Tenbin Brazilian Real USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 0.202208
$ 0.202208$ 0.202208

$ 0.199835
$ 0.199835$ 0.199835

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Tenbin Brazilian Real เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Tenbin Brazilian Real เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Tenbin Brazilian Real เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Tenbin Brazilian Real เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Staked Tenbin Brazilian Real

การคาดการณ์ราคา Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STBRL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Staked Tenbin Brazilian Real อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Staked Tenbin Brazilian Real จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STBRL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Staked Tenbin Brazilian Real

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Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemLiquid Staking TokensReal World Assets (RWA)

เกี่ยวกับ Staked Tenbin Brazilian Real

ราคาปัจจุบันของ Staked Tenbin Brazilian Real คือเท่าไร?

Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) ซื้อขายอยู่ที่ ฿6.45579247584606624000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Staked Tenbin Brazilian Real มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Tokenized Assets,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tenbin Ecosystem STBRL มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ STBRL ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STBRL มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Staked Tenbin Brazilian Real มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 6257061.456641328 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ STBRL คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Staked Tenbin Brazilian Real ครองอันดับตลาดที่ #2644 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿40394304.58175339928000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Staked Tenbin Brazilian Real มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Staked Tenbin Brazilian Real เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Tokenized Assets,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tenbin Ecosystem STBRL แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Staked Tenbin Brazilian Real

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:29:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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