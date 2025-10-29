ราคาปัจจุบัน Staked BITZ วันนี้ คือ 0.81633 USD ติดตามการอัปเดตราคา SBITZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SBITZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Staked BITZ วันนี้ คือ 0.81633 USD ติดตามการอัปเดตราคา SBITZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SBITZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SBITZ

ข้อมูลราคา SBITZ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SBITZ

โทเคโนมิกส์ SBITZ

การคาดการณ์ราคา SBITZ

Staked BITZ ราคา (SBITZ)

ราคาปัจจุบัน 1 SBITZ เป็น USD

$0.81633
$0.81633$0.81633
0.00%1D
Staked BITZ (SBITZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:48:52 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Staked BITZ (SBITZ) (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 34.29
$ 34.29$ 34.29

$ 0.777131
$ 0.777131$ 0.777131

ราคาเรียลไทม์ Staked BITZ (SBITZ) คือ $0.81633 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSBITZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SBITZ คือ $ 34.29 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.777131

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SBITZ มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Staked BITZ (SBITZ) ข้อมูลการตลาด

$ 43.38K
$ 43.38K$ 43.38K

--
----

$ 34.87K
$ 34.87K$ 34.87K

42.71K
42.71K 42.71K

42,709.21018267934
42,709.21018267934 42,709.21018267934

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Staked BITZ คือ $ 43.38K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SBITZ คือ 42.71K โดยมีอุปทานรวมที่ 42709.21018267934 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 34.87K

ประวัติราคา Staked BITZ (SBITZ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Staked BITZ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked BITZ เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked BITZ เป็น USD เท่ากับ $ -0.1461642130
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked BITZ เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ -0.1461642130-17.90%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Staked BITZ (SBITZ)

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Staked BITZ (USD)

Staked BITZ (SBITZ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Staked BITZ (SBITZ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Staked BITZ

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Staked BITZ ตอนนี้!

SBITZ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Staked BITZ (SBITZ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Staked BITZ (SBITZ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SBITZโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Staked BITZ (SBITZ)

วันนี้ Staked BITZ (SBITZ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SBITZ เป็นUSD คือ 0.81633 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SBITZ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SBITZ เป็น USD คือ $ 0.81633 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Staked BITZ คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SBITZ คือ $ 43.38K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SBITZ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SBITZ คือ 42.71K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SBITZ คือเท่าใด?
SBITZ ถึงราคา ATH ที่ 34.29 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SBITZ คือเท่าไร?
SBITZ ถึงราคา ATL ที่ 0.777131 USD
ปริมาณการเทรดของ SBITZ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SBITZ คือ -- USD
ปีนี้ SBITZ จะสูงขึ้นอีกไหม?
SBITZ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SBITZ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:48:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Staked BITZ (SBITZ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

