ราคาปัจจุบัน Staked Aria Premier Launch วันนี้ คือ 0.983914 USD ติดตามการอัปเดตราคา STAPL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STAPL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STAPL

ข้อมูลราคา STAPL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STAPL

โทเคโนมิกส์ STAPL

การคาดการณ์ราคา STAPL

Staked Aria Premier Launch โลโก้

Staked Aria Premier Launch ราคา (STAPL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STAPL เป็น USD

-0.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Staked Aria Premier Launch (STAPL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:34:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Staked Aria Premier Launch (STAPL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+0.51%

-0.16%

+2.74%

+2.74%

ราคาเรียลไทม์ Staked Aria Premier Launch (STAPL) คือ $0.983914 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTAPL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.977404 และราคาสูงสุด $ 0.998667 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STAPL คือ $ 1.042 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.871702

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STAPL มีการเปลี่ยนแปลง +0.51% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.16% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Staked Aria Premier Launch (STAPL) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Staked Aria Premier Launch คือ $ 8.17M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STAPL คือ 8.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 8300619.4734835 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.17M

ประวัติราคา Staked Aria Premier Launch (STAPL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Aria Premier Launch เป็น USD เท่ากับ $ -0.0016015539991159
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Aria Premier Launch เป็น USD เท่ากับ $ +0.0423076132
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Aria Premier Launch เป็น USD เท่ากับ $ +0.0619374846
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Aria Premier Launch เป็น USD เท่ากับ $ +0.0229977726396507

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0016015539991159-0.16%
30 วัน$ +0.0423076132+4.30%
60 วัน$ +0.0619374846+6.30%
90 วัน$ +0.0229977726396507+2.39%

อะไรคือ Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Staked Aria Premier Launch (STAPL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Staked Aria Premier Launch (USD)

Staked Aria Premier Launch (STAPL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Staked Aria Premier Launch (STAPL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Staked Aria Premier Launch

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Staked Aria Premier Launch ตอนนี้!

STAPL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Staked Aria Premier Launch (STAPL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Staked Aria Premier Launch (STAPL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STAPLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Staked Aria Premier Launch (STAPL)

วันนี้ Staked Aria Premier Launch (STAPL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STAPL เป็นUSD คือ 0.983914 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STAPL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STAPL เป็น USD คือ $ 0.983914 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Staked Aria Premier Launch คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STAPL คือ $ 8.17M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STAPL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STAPL คือ 8.30M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STAPL คือเท่าใด?
STAPL ถึงราคา ATH ที่ 1.042 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STAPL คือเท่าไร?
STAPL ถึงราคา ATL ที่ 0.871702 USD
ปริมาณการเทรดของ STAPL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STAPL คือ -- USD
ปีนี้ STAPL จะสูงขึ้นอีกไหม?
STAPL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STAPL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:34:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Staked Aria Premier Launch (STAPL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

