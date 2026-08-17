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ราคาปัจจุบัน SP500 rStock วันนี้ คือ 696.64 USD มูลค่าตลาด SPYR เท่ากับ 263,328 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPYR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SP500 rStock วันนี้ คือ 696.64 USD มูลค่าตลาด SPYR เท่ากับ 263,328 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPYR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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SP500 rStock ราคา (SPYR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SPYR เป็น USD

$696.64
$696.64$696.64
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SP500 rStock (SPYR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:21:43 (UTC+8)

ราคา SP500 rStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน SP500 rStock (SPYR) วันนี้ $ 696.64, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SPYR เป็น USD คือ $ 696.64 ต่อ SPYR.

SP500 rStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 263,328 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 378.00 SPYR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SPYR เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 774.59 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 510.85

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SPYR เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.62.

SP500 rStock (SPYR) ข้อมูลการตลาด

$ 263.33K
$ 263.33K$ 263.33K

$ 0.62
$ 0.62$ 0.62

$ 263.33K
$ 263.33K$ 263.33K

378.00
378.00 378.00

377.998972921
377.998972921 377.998972921

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SP500 rStock คือ $ 263.33K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.62 อุปทานหมุนเวียนของ SPYR คือ 378.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 377.998972921 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 263.33K

ประวัติราคา SP500 rStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 774.59
$ 774.59$ 774.59

$ 510.85
$ 510.85$ 510.85

--

--

0.00%

0.00%

ประวัติราคา SP500 rStock (SPYR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SP500 rStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SP500 rStock เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SP500 rStock เป็น USD เท่ากับ $ +5.0793415680
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SP500 rStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ +5.0793415680+0.73%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา SP500 rStock

การคาดการณ์ราคา SP500 rStock (SPYR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SPYR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SP500 rStock (SPYR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SP500 rStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SP500 rStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SPYR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SP500 rStock

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SP500 rStock (SPYR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Real World Assets (RWA)Remora Markets Tokenized rStocksSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ SP500 rStock

ตอนนี้ SP500 rStock กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿22498.5155799686016000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

SPYR กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks

ตลาด SP500 rStock มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ SPYR?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 377.998972921 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

SP500 rStock เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿25015.9697736102996000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿16498.2870406909740000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ SP500 rStock กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ SP500 rStock

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SP500 rStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:21:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SP500 rStock (SPYR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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