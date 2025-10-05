Sovra Ai by Virtuals ราคา (SOVRA)
+3.20%
+1.08%
-33.98%
-33.98%
ราคาเรียลไทม์ Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) คือ $0.0002734 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSOVRA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00025493 และราคาสูงสุด $ 0.00027922 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SOVRA คือ $ 0.00185863 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00013081
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SOVRA มีการเปลี่ยนแปลง +3.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -33.98% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sovra Ai by Virtuals คือ $ 273.40K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SOVRA คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 273.40K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sovra Ai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sovra Ai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001499632
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sovra Ai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000312444
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sovra Ai by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.00009175773952128888
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+1.08%
|30 วัน
|$ -0.0001499632
|-54.85%
|60 วัน
|$ -0.0000312444
|-11.42%
|90 วัน
|$ +0.00009175773952128888
|+50.52%
Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Sovra Ai by Virtuals
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Sovra Ai by Virtuals ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SOVRAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
