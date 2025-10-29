ราคาปัจจุบัน Songjam by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SANG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SANG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Songjam by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SANG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SANG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SANG

ข้อมูลราคา SANG

เอกสารไวท์เปเปอร์ SANG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SANG

โทเคโนมิกส์ SANG

การคาดการณ์ราคา SANG

Songjam by Virtuals (SANG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:13:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Songjam by Virtuals (SANG) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Songjam by Virtuals (SANG) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSANG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SANG คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SANG มีการเปลี่ยนแปลง +5.74% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +8.86% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +121.23% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Songjam by Virtuals (SANG) ข้อมูลการตลาด

$ 87.24K
$ 87.24K$ 87.24K

--
----

$ 152.72K
$ 152.72K$ 152.72K

571.22M
571.22M 571.22M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Songjam by Virtuals คือ $ 87.24K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SANG คือ 571.22M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 152.72K

ประวัติราคา Songjam by Virtuals (SANG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Songjam by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Songjam by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Songjam by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Songjam by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+8.86%
30 วัน$ 0+24.13%
60 วัน$ 0-24.79%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Songjam by Virtuals (SANG)

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.

Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Songjam by Virtuals (USD)

Songjam by Virtuals (SANG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Songjam by Virtuals (SANG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Songjam by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Songjam by Virtuals ตอนนี้!

SANG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Songjam by Virtuals (SANG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Songjam by Virtuals (SANG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SANGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Songjam by Virtuals (SANG)

วันนี้ Songjam by Virtuals (SANG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SANG เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SANG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SANG เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Songjam by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SANG คือ $ 87.24K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SANG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SANG คือ 571.22M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SANG คือเท่าใด?
SANG ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SANG คือเท่าไร?
SANG ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SANG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SANG คือ -- USD
ปีนี้ SANG จะสูงขึ้นอีกไหม?
SANG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SANG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:13:30 (UTC+8)

