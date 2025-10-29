ราคาปัจจุบัน Solana Stock Index วันนี้ คือ 0.00117152 USD ติดตามการอัปเดตราคา SSX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SSX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Solana Stock Index วันนี้ คือ 0.00117152 USD ติดตามการอัปเดตราคา SSX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SSX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Solana Stock Index ราคา (SSX)

$0.00117152
+9.60%1D
Solana Stock Index (SSX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:33:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Solana Stock Index (SSX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0.00122498
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0.00122498
$ 0.00575945
$ 0
+11.51%

+9.70%

+32.57%

+32.57%

ราคาเรียลไทม์ Solana Stock Index (SSX) คือ $0.00117152 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSSX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0.00122498 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SSX คือ $ 0.00575945 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SSX มีการเปลี่ยนแปลง +11.51% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +9.70% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +32.57% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Solana Stock Index (SSX) ข้อมูลการตลาด

$ 1.16M
--
$ 1.16M
982.10M
982,098,584.799377
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Solana Stock Index คือ $ 1.16M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SSX คือ 982.10M โดยมีอุปทานรวมที่ 982098584.799377 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.16M

ประวัติราคา Solana Stock Index (SSX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Stock Index เป็น USD เท่ากับ $ +0.00010356
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Stock Index เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006632451
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Stock Index เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005630179
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Stock Index เป็น USD เท่ากับ $ -0.0016486514869327526

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00010356+9.70%
30 วัน$ -0.0006632451-56.61%
60 วัน$ -0.0005630179-48.05%
90 วัน$ -0.0016486514869327526-58.45%

อะไรคือ Solana Stock Index (SSX)

The global market cap of all combined stocks is $115.0 trillion. Cryptocurrency is so revolutionary because it creates a global financial economy that has never been seen until now.

Solana Stock Index embodies the world's stock market unrestricted by borders always open in one coin, $SSX. As the ecosystem races for tokenized stocks we have tokenized all stocks.

$SSX breaks global barriers and closing bell restrictions by harnessing a worldwide economy into one index, Solana Stock Index.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Solana Stock Index (SSX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Solana Stock Index (USD)

Solana Stock Index (SSX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Solana Stock Index (SSX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Solana Stock Index

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Solana Stock Index ตอนนี้!

SSX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Solana Stock Index (SSX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Solana Stock Index (SSX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SSXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Solana Stock Index (SSX)

วันนี้ Solana Stock Index (SSX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SSX เป็นUSD คือ 0.00117152 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SSX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SSX เป็น USD คือ $ 0.00117152 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Solana Stock Index คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SSX คือ $ 1.16M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SSX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SSX คือ 982.10M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SSX คือเท่าใด?
SSX ถึงราคา ATH ที่ 0.00575945 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SSX คือเท่าไร?
SSX ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SSX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SSX คือ -- USD
ปีนี้ SSX จะสูงขึ้นอีกไหม?
SSX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SSX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Solana Stock Index (SSX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

