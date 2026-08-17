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ราคาปัจจุบัน Solana Horse วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SOLBISCUIT เท่ากับ 16,118.75 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOLBISCUIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Solana Horse วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SOLBISCUIT เท่ากับ 16,118.75 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOLBISCUIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Solana Horse ราคา (SOLBISCUIT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SOLBISCUIT เป็น USD

$0.00001614
$0.00001614$0.00001614
+9.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Solana Horse (SOLBISCUIT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:12:54 (UTC+8)

ราคา Solana Horse วันนี้

ราคาปัจจุบัน Solana Horse (SOLBISCUIT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SOLBISCUIT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SOLBISCUIT.

Solana Horse มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 16,118.75 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.93M SOLBISCUIT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SOLBISCUIT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SOLBISCUIT เคลื่อนไหว +0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.74% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Solana Horse (SOLBISCUIT) ข้อมูลการตลาด

$ 16.12K
$ 16.12K$ 16.12K

--
----

$ 16.12K
$ 16.12K$ 16.12K

999.93M
999.93M 999.93M

999,925,998.754383
999,925,998.754383 999,925,998.754383

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Solana Horse คือ $ 16.12K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SOLBISCUIT คือ 999.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 999925998.754383 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.12K

ประวัติราคา Solana Horse USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+9.21%

+6.74%

+6.74%

ประวัติราคา Solana Horse (SOLBISCUIT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Horse เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Horse เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Horse เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Horse เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+9.21%
30 วัน$ 0+3.30%
60 วัน$ 0-21.77%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Solana Horse

การคาดการณ์ราคา Solana Horse (SOLBISCUIT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SOLBISCUIT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Solana Horse (SOLBISCUIT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Solana Horse อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Solana Horse จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SOLBISCUIT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Solana Horse

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Solana Horse (SOLBISCUIT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Solana Horse

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Solana Horse ใช้งาน?

Solana Horse ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ SOLBISCUIT เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 9.21% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Solana Horse อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Solana Horse จัดอยู่ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ SOLBISCUIT กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Solana Horse เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿520567.2198045172500000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #9248 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ SOLBISCUIT จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 999925998.754383 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Solana Horse ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา SOLBISCUIT มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Solana Horse เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Solana Horse

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:12:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Solana Horse (SOLBISCUIT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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