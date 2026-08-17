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ราคาปัจจุบัน Solana Fork Staccana วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด STACCANA เท่ากับ 404,505 USD ติดตามการอัปเดตราคา STACCANA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Solana Fork Staccana วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด STACCANA เท่ากับ 404,505 USD ติดตามการอัปเดตราคา STACCANA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Solana Fork Staccana ราคา (STACCANA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STACCANA เป็น USD

$0.00040524
$0.00040524$0.00040524
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Solana Fork Staccana (STACCANA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:12:38 (UTC+8)

ราคา Solana Fork Staccana วันนี้

ราคาปัจจุบัน Solana Fork Staccana (STACCANA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STACCANA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ STACCANA.

Solana Fork Staccana มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 404,505 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 998.86M STACCANA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STACCANA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00104915 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STACCANA เคลื่อนไหว +0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.59.

Solana Fork Staccana (STACCANA) ข้อมูลการตลาด

$ 404.51K
$ 404.51K$ 404.51K

$ 2.59
$ 2.59$ 2.59

$ 404.51K
$ 404.51K$ 404.51K

998.86M
998.86M 998.86M

998,858,162.622847
998,858,162.622847 998,858,162.622847

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Solana Fork Staccana คือ $ 404.51K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.59 อุปทานหมุนเวียนของ STACCANA คือ 998.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 998858162.622847 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 404.51K

ประวัติราคา Solana Fork Staccana USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104915
$ 0.00104915$ 0.00104915

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-0.13%

-8.76%

-8.76%

ประวัติราคา Solana Fork Staccana (STACCANA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Fork Staccana เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Fork Staccana เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Fork Staccana เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Fork Staccana เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.13%
30 วัน$ 0-8.72%
60 วัน$ 0-43.33%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Solana Fork Staccana

การคาดการณ์ราคา Solana Fork Staccana (STACCANA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STACCANA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Solana Fork Staccana (STACCANA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Solana Fork Staccana อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Solana Fork Staccana จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STACCANA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Solana Fork Staccana

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Solana Fork Staccana (STACCANA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Solana Fork Staccana

ราคาปัจจุบันของ Solana Fork Staccana (STACCANA) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.13% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น STACCANA จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ STACCANA คือ 998858162.622847 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง Solana Fork Staccana กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ STACCANA ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Solana Fork Staccana วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿13063794.85053284220000 ทำให้ Solana Fork Staccana อยู่ในอันดับที่ #3813 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ STACCANA ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Solana Fork Staccana?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ -0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Solana Fork Staccana

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:12:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Solana Fork Staccana (STACCANA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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