ราคาปัจจุบัน SIMPS ON SOL วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SIMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SIMP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SIMP

ข้อมูลราคา SIMP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SIMP

โทเคโนมิกส์ SIMP

การคาดการณ์ราคา SIMP

SIMPS ON SOL โลโก้

SIMPS ON SOL ราคา (SIMP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SIMP เป็น USD

--
----
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
SIMPS ON SOL (SIMP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:05:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SIMPS ON SOL (SIMP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107703
$ 0.00107703$ 0.00107703

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.00%

+0.34%

+0.34%

ราคาเรียลไทม์ SIMPS ON SOL (SIMP) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSIMP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SIMP คือ $ 0.00107703 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SIMP มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SIMPS ON SOL (SIMP) ข้อมูลการตลาด

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

--
----

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,401.547644
999,988,401.547644 999,988,401.547644

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SIMPS ON SOL คือ $ 9.13K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SIMP คือ 999.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999988401.547644 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.13K

ประวัติราคา SIMPS ON SOL (SIMP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SIMPS ON SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SIMPS ON SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SIMPS ON SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SIMPS ON SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ 0-25.66%
60 วัน$ 0-82.09%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ SIMPS ON SOL (SIMP)

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา SIMPS ON SOL (USD)

SIMPS ON SOL (SIMP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SIMPS ON SOL (SIMP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SIMPS ON SOL

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SIMPS ON SOL ตอนนี้!

SIMP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ SIMPS ON SOL (SIMP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SIMPS ON SOL (SIMP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SIMPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SIMPS ON SOL (SIMP)

วันนี้ SIMPS ON SOL (SIMP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SIMP เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SIMP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SIMP เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SIMPS ON SOL คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SIMP คือ $ 9.13K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SIMP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SIMP คือ 999.99M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SIMP คือเท่าใด?
SIMP ถึงราคา ATH ที่ 0.00107703 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SIMP คือเท่าไร?
SIMP ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SIMP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SIMP คือ -- USD
ปีนี้ SIMP จะสูงขึ้นอีกไหม?
SIMP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SIMP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:05:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SIMPS ON SOL (SIMP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

