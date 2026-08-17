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ราคาปัจจุบัน Sidiora Markets วันนี้ คือ 0.00106277 USD มูลค่าตลาด SID เท่ากับ 1,052,009 USD ติดตามการอัปเดตราคา SID เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Sidiora Markets วันนี้ คือ 0.00106277 USD มูลค่าตลาด SID เท่ากับ 1,052,009 USD ติดตามการอัปเดตราคา SID เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Sidiora Markets ราคา (SID)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SID เป็น USD

$0.0010642
$0.0010642$0.0010642
+59.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Sidiora Markets (SID) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:03:12 (UTC+8)

ราคา Sidiora Markets วันนี้

ราคาปัจจุบัน Sidiora Markets (SID) วันนี้ $ 0.00106277, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 58.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SID เป็น USD คือ $ 0.00106277 ต่อ SID.

Sidiora Markets มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,052,009 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 989.88M SID ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SID เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0.00152479 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00152479 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SID เคลื่อนไหว -2.98% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +178.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 42.31K.

Sidiora Markets (SID) ข้อมูลการตลาด

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 42.31K
$ 42.31K$ 42.31K

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

989.88M
989.88M 989.88M

989,876,448.979661
989,876,448.979661 989,876,448.979661

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sidiora Markets คือ $ 1.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 42.31K อุปทานหมุนเวียนของ SID คือ 989.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 989876448.979661 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.05M

ประวัติราคา Sidiora Markets USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0.00152479
$ 0.00152479$ 0.00152479
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00152479
$ 0.00152479$ 0.00152479

$ 0.00152479
$ 0.00152479$ 0.00152479

$ 0
$ 0$ 0

-2.98%

+58.55%

+178.17%

+178.17%

ประวัติราคา Sidiora Markets (SID) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sidiora Markets เป็น USD เท่ากับ $ +0.00039247
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sidiora Markets เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001080577
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sidiora Markets เป็น USD เท่ากับ $ +0.0232154738
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sidiora Markets เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000001126705423764

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00039247+58.55%
30 วัน$ +0.0001080577+10.17%
60 วัน$ +0.0232154738+2,184.43%
90 วัน$ +0.0000001126705423764+0.00%

การคาดการณ์ราคา Sidiora Markets

การคาดการณ์ราคา Sidiora Markets (SID) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SID ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Sidiora Markets (SID) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Sidiora Markets อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Sidiora Markets จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SID ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Sidiora Markets

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เกี่ยวกับ Sidiora Markets

ตอนนี้ Sidiora Markets กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿0.0343229607873840588000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 58.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

SID กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem

ตลาด Sidiora Markets มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ SID?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 989876448.979661 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Sidiora Markets เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿0.0492442460541747876000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿ เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Sidiora Markets กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Sidiora Markets

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sidiora Markets

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:03:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Sidiora Markets (SID)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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