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ราคาปัจจุบัน Schwab International Equity xStock วันนี้ คือ 28,88 USD มูลค่าตลาด SCHFX เท่ากับ 188.825 USD ติดตามการอัปเดตราคา SCHFX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Schwab International Equity xStock วันนี้ คือ 28,88 USD มูลค่าตลาด SCHFX เท่ากับ 188.825 USD ติดตามการอัปเดตราคา SCHFX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Schwab International Equity xStock ราคา (SCHFX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SCHFX เป็น USD

$28,88
$28,88$28,88
0,00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Schwab International Equity xStock (SCHFX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:49:27 (UTC+8)

ราคา Schwab International Equity xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Schwab International Equity xStock (SCHFX) วันนี้ $ 28,88, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SCHFX เป็น USD คือ $ 28,88 ต่อ SCHFX.

Schwab International Equity xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 188.825 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 6,54K SCHFX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SCHFX เทรดระหว่าง $ 28,76 (ต่ำ) กับ $ 28,88 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 28,89 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 24,1

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SCHFX เคลื่อนไหว -0,00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3,52% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 58,79.

Schwab International Equity xStock (SCHFX) ข้อมูลการตลาด

$ 188,83K
$ 188,83K$ 188,83K

$ 58,79
$ 58,79$ 58,79

$ 188,83K
$ 188,83K$ 188,83K

6,54K
6,54K 6,54K

6.537,797073665763
6.537,797073665763 6.537,797073665763

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Schwab International Equity xStock คือ $ 188,83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 58,79 อุปทานหมุนเวียนของ SCHFX คือ 6,54K โดยมีอุปทานรวมที่ 6537.797073665763 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 188,83K

ประวัติราคา Schwab International Equity xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 28,76
$ 28,76$ 28,76
ต่ำสุด 24h
$ 28,88
$ 28,88$ 28,88
สูงสุด 24h

$ 28,76
$ 28,76$ 28,76

$ 28,88
$ 28,88$ 28,88

$ 28,89
$ 28,89$ 28,89

$ 24,1
$ 24,1$ 24,1

-0,00%

+0,42%

+3,52%

+3,52%

ประวัติราคา Schwab International Equity xStock (SCHFX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Schwab International Equity xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0,1195
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Schwab International Equity xStock เป็น USD เท่ากับ $ +1,2127231840
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Schwab International Equity xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0,3426207680
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Schwab International Equity xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0,001414151622185

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0,1195+0,42%
30 วัน$ +1,2127231840+4,20%
60 วัน$ +0,3426207680+1,19%
90 วัน$ -0,001414151622185-0,00%

การคาดการณ์ราคา Schwab International Equity xStock

การคาดการณ์ราคา Schwab International Equity xStock (SCHFX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SCHFX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Schwab International Equity xStock (SCHFX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Schwab International Equity xStock อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Schwab International Equity xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SCHFX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Schwab International Equity xStock

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Schwab International Equity xStock (SCHFX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ Schwab International Equity xStock

ราคาปัจจุบันของ Schwab International Equity xStock คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿932.6640906140320000 โดย Schwab International Equity xStock มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.41% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ SCHFX อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 6537.797073665763 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Schwab International Equity xStock คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿6098001.97057460500000 โดยอยู่ในอันดับที่ #4792 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

SCHFX มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿928.7887550574640000 และ ฿932.6640906140320000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Schwab International Equity xStock เข้ากับหมวดหมู่ Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs),BackedFi xStocks Ecosystem,Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs),BackedFi xStocks Ecosystem,Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) SCHFX แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Schwab International Equity xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:49:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Schwab International Equity xStock (SCHFX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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