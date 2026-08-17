Savanna Survival ราคา (SVSA)
ราคาปัจจุบัน Savanna Survival (SVSA) วันนี้ $ 0.00114465, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SVSA เป็น USD คือ $ 0.00114465 ต่อ SVSA.
Savanna Survival มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 219,550 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 191.81M SVSA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SVSA เทรดระหว่าง $ 0.00114461 (ต่ำ) กับ $ 0.00114543 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.085655 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SVSA เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.25% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 43.08.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Savanna Survival คือ $ 219.55K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 43.08 อุปทานหมุนเวียนของ SVSA คือ 191.81M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.14M
+0.00%
-0.06%
-0.25%
-0.25%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Savanna Survival เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Savanna Survival เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000268386
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Savanna Survival เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000697242
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Savanna Survival เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000018058419379
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.06%
|30 วัน
|$ -0.0000268386
|-2.34%
|60 วัน
|$ -0.0000697242
|-6.09%
|90 วัน
|$ +0.000000018058419379
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Savanna Survival อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Savanna Survival วันนี้คือเท่าไร?
ราคาสดของ Savanna Survival อยู่ที่ ฿0.0369658570402130100000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง -0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ
โครงสร้างราคาประจำวันของ SVSA เป็นอย่างไร?
SVSA เทรดระหว่าง ฿0.0369645652616941540000 และ ฿0.0369910467213307020000 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้
วันนี้ Savanna Survival มีความผันผวนมากแค่ไหน?
โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน SVSA กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?
การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า SVSA กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม
อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Savanna Survival คือเท่าไร?
ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿7090249.34537087000000 Savanna Survival อยู่ในอันดับที่ #4588 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน
ปริมาณการซื้อขายของ SVSA ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?
โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก
Savanna Survival เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?
ATH ของมันคือ ฿2.76618222581526700000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง
ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ SVSA?
ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (191805555.3 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Kaia Ecosystem,Gaming Governance Token,Adventure Games,Binance Alpha Spotlight และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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