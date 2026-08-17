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ราคาปัจจุบัน Savanna Survival วันนี้ คือ 0.00114465 USD มูลค่าตลาด SVSA เท่ากับ 219,550 USD ติดตามการอัปเดตราคา SVSA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Savanna Survival วันนี้ คือ 0.00114465 USD มูลค่าตลาด SVSA เท่ากับ 219,550 USD ติดตามการอัปเดตราคา SVSA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Savanna Survival ราคา (SVSA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SVSA เป็น USD

$0.00114467
$0.00114467$0.00114467
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Savanna Survival (SVSA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:48:00 (UTC+8)

ราคา Savanna Survival วันนี้

ราคาปัจจุบัน Savanna Survival (SVSA) วันนี้ $ 0.00114465, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SVSA เป็น USD คือ $ 0.00114465 ต่อ SVSA.

Savanna Survival มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 219,550 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 191.81M SVSA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SVSA เทรดระหว่าง $ 0.00114461 (ต่ำ) กับ $ 0.00114543 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.085655 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SVSA เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.25% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 43.08.

Savanna Survival (SVSA) ข้อมูลการตลาด

$ 219.55K
$ 219.55K$ 219.55K

$ 43.08
$ 43.08$ 43.08

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

191.81M
191.81M 191.81M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Savanna Survival คือ $ 219.55K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 43.08 อุปทานหมุนเวียนของ SVSA คือ 191.81M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.14M

ประวัติราคา Savanna Survival USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00114461
$ 0.00114461$ 0.00114461
ต่ำสุด 24h
$ 0.00114543
$ 0.00114543$ 0.00114543
สูงสุด 24h

$ 0.00114461
$ 0.00114461$ 0.00114461

$ 0.00114543
$ 0.00114543$ 0.00114543

$ 0.085655
$ 0.085655$ 0.085655

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-0.06%

-0.25%

-0.25%

ประวัติราคา Savanna Survival (SVSA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Savanna Survival เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Savanna Survival เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000268386
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Savanna Survival เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000697242
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Savanna Survival เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000018058419379

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.06%
30 วัน$ -0.0000268386-2.34%
60 วัน$ -0.0000697242-6.09%
90 วัน$ +0.000000018058419379+0.00%

การคาดการณ์ราคา Savanna Survival

การคาดการณ์ราคา Savanna Survival (SVSA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SVSA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Savanna Survival (SVSA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Savanna Survival อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Savanna Survival จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SVSA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Savanna Survival

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Savanna Survival (SVSA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Adventure GamesBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

เกี่ยวกับ Savanna Survival

ราคาปัจจุบันของ Savanna Survival วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Savanna Survival อยู่ที่ ฿0.0369658570402130100000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง -0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ SVSA เป็นอย่างไร?

SVSA เทรดระหว่าง ฿0.0369645652616941540000 และ ฿0.0369910467213307020000 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Savanna Survival มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน SVSA กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า SVSA กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Savanna Survival คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿7090249.34537087000000 Savanna Survival อยู่ในอันดับที่ #4588 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ SVSA ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Savanna Survival เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿2.76618222581526700000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ SVSA?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (191805555.3 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Kaia Ecosystem,Gaming Governance Token,Adventure Games,Binance Alpha Spotlight และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Savanna Survival

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:48:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Savanna Survival (SVSA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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