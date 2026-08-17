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ราคาปัจจุบัน Safevano Wallet วันนี้ คือ 0.00796188 USD มูลค่าตลาด SAFEVANO เท่ากับ 87,578 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAFEVANO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Safevano Wallet วันนี้ คือ 0.00796188 USD มูลค่าตลาด SAFEVANO เท่ากับ 87,578 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAFEVANO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Safevano Wallet ราคา (SAFEVANO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SAFEVANO เป็น USD

$0.00820533
$0.00820533$0.00820533
+0.24%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Safevano Wallet (SAFEVANO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:42:59 (UTC+8)

ราคา Safevano Wallet วันนี้

ราคาปัจจุบัน Safevano Wallet (SAFEVANO) วันนี้ $ 0.00796188, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 17.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SAFEVANO เป็น USD คือ $ 0.00796188 ต่อ SAFEVANO.

Safevano Wallet มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 87,578 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 11.00M SAFEVANO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SAFEVANO เทรดระหว่าง $ 0.00597233 (ต่ำ) กับ $ 0.00980989 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.066279 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00581862

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SAFEVANO เคลื่อนไหว -1.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -56.65% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 6.14K.

Safevano Wallet (SAFEVANO) ข้อมูลการตลาด

$ 87.58K
$ 87.58K$ 87.58K

$ 6.14K
$ 6.14K$ 6.14K

$ 87.58K
$ 87.58K$ 87.58K

11.00M
11.00M 11.00M

11,000,000.0
11,000,000.0 11,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Safevano Wallet คือ $ 87.58K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.14K อุปทานหมุนเวียนของ SAFEVANO คือ 11.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 11000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 87.58K

ประวัติราคา Safevano Wallet USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00597233
$ 0.00597233$ 0.00597233
ต่ำสุด 24h
$ 0.00980989
$ 0.00980989$ 0.00980989
สูงสุด 24h

$ 0.00597233
$ 0.00597233$ 0.00597233

$ 0.00980989
$ 0.00980989$ 0.00980989

$ 0.066279
$ 0.066279$ 0.066279

$ 0.00581862
$ 0.00581862$ 0.00581862

-1.29%

+17.38%

-56.65%

-56.65%

ประวัติราคา Safevano Wallet (SAFEVANO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Safevano Wallet เป็น USD เท่ากับ $ +0.00117871
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Safevano Wallet เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Safevano Wallet เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Safevano Wallet เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000103486089104

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00117871+17.38%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.000000103486089104-0.00%

การคาดการณ์ราคา Safevano Wallet

การคาดการณ์ราคา Safevano Wallet (SAFEVANO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SAFEVANO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Safevano Wallet (SAFEVANO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Safevano Wallet อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Safevano Wallet จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SAFEVANO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Safevano Wallet

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Safevano Wallet (SAFEVANO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Robinhood Ecosystem

เกี่ยวกับ Safevano Wallet

ราคาปัจจุบันของ Safevano Wallet คือเท่าไร?

Safevano Wallet ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.2571246388427302320000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 17.37% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Safevano Wallet คือ ฿2.14044471128142060000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿0.1879092081346474680000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ SAFEVANO ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿2828284.47810926920000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #6006 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Safevano Wallet เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ SAFEVANO

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 11000000.0 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Safevano Wallet อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Safevano Wallet อยู่ในหมวดหมู่ Robinhood Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ SAFEVANO อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ SAFEVANO สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Safevano Wallet

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:42:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Safevano Wallet (SAFEVANO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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