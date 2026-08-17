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ราคาปัจจุบัน Russell 2000 xStock วันนี้ คือ 300.75 USD มูลค่าตลาด IWMX เท่ากับ 617,018 USD ติดตามการอัปเดตราคา IWMX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Russell 2000 xStock วันนี้ คือ 300.75 USD มูลค่าตลาด IWMX เท่ากับ 617,018 USD ติดตามการอัปเดตราคา IWMX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Russell 2000 xStock ราคา (IWMX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 IWMX เป็น USD

$300.75
$300.75$300.75
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Russell 2000 xStock (IWMX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:40:31 (UTC+8)

ราคา Russell 2000 xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Russell 2000 xStock (IWMX) วันนี้ $ 300.75, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IWMX เป็น USD คือ $ 300.75 ต่อ IWMX.

Russell 2000 xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 617,018 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.05K IWMX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IWMX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 799.42 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 89.07

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IWMX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.24% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 245.46.

Russell 2000 xStock (IWMX) ข้อมูลการตลาด

$ 617.02K
$ 617.02K$ 617.02K

$ 245.46
$ 245.46$ 245.46

$ 103.11M
$ 103.11M$ 103.11M

2.05K
2.05K 2.05K

342,857.0314825203
342,857.0314825203 342,857.0314825203

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Russell 2000 xStock คือ $ 617.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 245.46 อุปทานหมุนเวียนของ IWMX คือ 2.05K โดยมีอุปทานรวมที่ 342857.0314825203 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 103.11M

ประวัติราคา Russell 2000 xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 799.42
$ 799.42$ 799.42

$ 89.07
$ 89.07$ 89.07

--

--

-1.24%

-1.24%

ประวัติราคา Russell 2000 xStock (IWMX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Russell 2000 xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Russell 2000 xStock เป็น USD เท่ากับ $ +713.3320228500
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Russell 2000 xStock เป็น USD เท่ากับ $ +7.0789933500
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Russell 2000 xStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +713.3320228500+237.18%
60 วัน$ +7.0789933500+2.35%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Russell 2000 xStock

การคาดการณ์ราคา Russell 2000 xStock (IWMX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IWMX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Russell 2000 xStock (IWMX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Russell 2000 xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Russell 2000 xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IWMX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Russell 2000 xStock

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เกี่ยวกับ Russell 2000 xStock

ราคาปัจจุบันของ Russell 2000 xStock คือเท่าไร?

ราคาสดของ Russell 2000 xStock (IWMX) คือ ฿9712.5597386485500000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Russell 2000 xStock ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Russell 2000 xStock อยู่ในอันดับที่ #3364 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿19926264.95368728520000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ IWMX มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ IWMX คือ 2049.700369753424 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Russell 2000 xStock เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Russell 2000 xStock เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0E-15 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Russell 2000 xStock ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Russell 2000 xStock เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿25816.8395885965880000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿2876.4678168625980000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ IWMX ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Russell 2000 xStock?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs),BackedFi xStocks Ecosystem,Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Russell 2000 xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:40:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Russell 2000 xStock (IWMX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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