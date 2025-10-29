ราคาปัจจุบัน ROOKIE CARD วันนี้ คือ 0.00002037 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROOKIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ROOKIE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ROOKIE CARD วันนี้ คือ 0.00002037 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROOKIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ROOKIE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ROOKIE CARD ราคา (ROOKIE)

--
----
-3.10%1D
ROOKIE CARD (ROOKIE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:47:54 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ROOKIE CARD (ROOKIE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00002047
$ 0.00002047$ 0.00002047
ต่ำสุด 24h
$ 0.00002172
$ 0.00002172$ 0.00002172
สูงสุด 24h

$ 0.00002047
$ 0.00002047$ 0.00002047

$ 0.00002172
$ 0.00002172$ 0.00002172

$ 0.00038561
$ 0.00038561$ 0.00038561

$ 0.00001836
$ 0.00001836$ 0.00001836

-2.29%

-3.10%

+0.67%

+0.67%

ราคาเรียลไทม์ ROOKIE CARD (ROOKIE) คือ $0.00002037 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดROOKIE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00002047 และราคาสูงสุด $ 0.00002172 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ROOKIE คือ $ 0.00038561 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00001836

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ROOKIE มีการเปลี่ยนแปลง -2.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.10% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.67% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ROOKIE CARD (ROOKIE) ข้อมูลการตลาด

$ 20.37K
$ 20.37K$ 20.37K

--
----

$ 20.37K
$ 20.37K$ 20.37K

999.93M
999.93M 999.93M

999,925,992.787776
999,925,992.787776 999,925,992.787776

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ROOKIE CARD คือ $ 20.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ROOKIE คือ 999.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 999925992.787776 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.37K

ประวัติราคา ROOKIE CARD (ROOKIE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ROOKIE CARD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ROOKIE CARD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000130967
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ROOKIE CARD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000167798
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ROOKIE CARD เป็น USD เท่ากับ $ -0.000179042102788578

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.10%
30 วัน$ -0.0000130967-64.29%
60 วัน$ -0.0000167798-82.37%
90 วัน$ -0.000179042102788578-89.78%

อะไรคือ ROOKIE CARD (ROOKIE)

ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects.

Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail.

การคาดการณ์ราคา ROOKIE CARD (USD)

ROOKIE CARD (ROOKIE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ROOKIE CARD (ROOKIE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ROOKIE CARD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ROOKIE CARD ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ ROOKIE CARD (ROOKIE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ROOKIE CARD (ROOKIE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ROOKIEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ROOKIE CARD (ROOKIE)

วันนี้ ROOKIE CARD (ROOKIE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ROOKIE เป็นUSD คือ 0.00002037 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ROOKIE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ROOKIE เป็น USD คือ $ 0.00002037 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ROOKIE CARD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ROOKIE คือ $ 20.37K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ROOKIE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ROOKIE คือ 999.93M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ROOKIE คือเท่าใด?
ROOKIE ถึงราคา ATH ที่ 0.00038561 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ROOKIE คือเท่าไร?
ROOKIE ถึงราคา ATL ที่ 0.00001836 USD
ปริมาณการเทรดของ ROOKIE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ROOKIE คือ -- USD
ปีนี้ ROOKIE จะสูงขึ้นอีกไหม?
ROOKIE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ROOKIE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:47:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ROOKIE CARD (ROOKIE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

