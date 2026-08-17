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ราคาปัจจุบัน Roblox xStock วันนี้ คือ 38.48 USD มูลค่าตลาด RBLXX เท่ากับ 130,087 USD ติดตามการอัปเดตราคา RBLXX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Roblox xStock วันนี้ คือ 38.48 USD มูลค่าตลาด RBLXX เท่ากับ 130,087 USD ติดตามการอัปเดตราคา RBLXX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Roblox xStock ราคา (RBLXX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RBLXX เป็น USD

$38.48
$38.48$38.48
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Roblox xStock (RBLXX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:35:07 (UTC+8)

ราคา Roblox xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Roblox xStock (RBLXX) วันนี้ $ 38.48, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RBLXX เป็น USD คือ $ 38.48 ต่อ RBLXX.

Roblox xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 130,087 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.38K RBLXX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RBLXX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 57.05 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 35.71

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RBLXX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 29.39.

Roblox xStock (RBLXX) ข้อมูลการตลาด

$ 130.09K
$ 130.09K$ 130.09K

$ 29.39
$ 29.39$ 29.39

$ 51.45M
$ 51.45M$ 51.45M

3.38K
3.38K 3.38K

1,337,044.016037341
1,337,044.016037341 1,337,044.016037341

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Roblox xStock คือ $ 130.09K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 29.39 อุปทานหมุนเวียนของ RBLXX คือ 3.38K โดยมีอุปทานรวมที่ 1337044.016037341 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 51.45M

ประวัติราคา Roblox xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 57.05
$ 57.05$ 57.05

$ 35.71
$ 35.71$ 35.71

--

--

+4.26%

+4.26%

ประวัติราคา Roblox xStock (RBLXX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Roblox xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Roblox xStock เป็น USD เท่ากับ $ -11.5201616400
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Roblox xStock เป็น USD เท่ากับ $ -5.9551378640
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Roblox xStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -11.5201616400-29.93%
60 วัน$ -5.9551378640-15.47%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Roblox xStock

การคาดการณ์ราคา Roblox xStock (RBLXX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RBLXX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Roblox xStock (RBLXX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Roblox xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Roblox xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RBLXX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Roblox xStock

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เกี่ยวกับ Roblox xStock

ราคาปัจจุบันของ Roblox xStock คือเท่าไร?

ราคาสดของ Roblox xStock (RBLXX) คือ ฿1242.6909351394720000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Roblox xStock ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Roblox xStock อยู่ในอันดับที่ #5341 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿4201089.80456051180000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ RBLXX มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ RBLXX คือ 3380.343472698112 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Roblox xStock เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Roblox xStock เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0E-15 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Roblox xStock ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Roblox xStock เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿1842.3991125183700000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿1153.2352727086940000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ RBLXX ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Roblox xStock?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Roblox xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:35:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Roblox xStock (RBLXX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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