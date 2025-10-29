ราคาปัจจุบัน RIPPLE WITH RIZZ วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIZZLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RIZZLE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน RIPPLE WITH RIZZ วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIZZLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RIZZLE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RIZZLE

ข้อมูลราคา RIZZLE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RIZZLE

โทเคโนมิกส์ RIZZLE

การคาดการณ์ราคา RIZZLE

RIPPLE WITH RIZZ โลโก้

RIPPLE WITH RIZZ ราคา (RIZZLE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RIZZLE เป็น USD

--
----
+5.90%1D
mexc
USD
RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:13:42 (UTC+8)

ข้อมูลราคา RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.24%

+5.96%

+38.58%

+38.58%

ราคาเรียลไทม์ RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRIZZLE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RIZZLE คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RIZZLE มีการเปลี่ยนแปลง -1.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +5.96% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +38.58% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) ข้อมูลการตลาด

$ 29.25K
$ 29.25K$ 29.25K

--
----

$ 29.25K
$ 29.25K$ 29.25K

989.87M
989.87M 989.87M

989,871,841.860799
989,871,841.860799 989,871,841.860799

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RIPPLE WITH RIZZ คือ $ 29.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RIZZLE คือ 989.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 989871841.860799 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 29.25K

ประวัติราคา RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา RIPPLE WITH RIZZ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RIPPLE WITH RIZZ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RIPPLE WITH RIZZ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RIPPLE WITH RIZZ เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.96%
30 วัน$ 0-3.16%
60 วัน$ 0-27.69%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา RIPPLE WITH RIZZ (USD)

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ RIPPLE WITH RIZZ

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา RIPPLE WITH RIZZ ตอนนี้!

RIZZLE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RIZZLEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

วันนี้ RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RIZZLE เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RIZZLE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RIZZLE เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ RIPPLE WITH RIZZ คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RIZZLE คือ $ 29.25K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RIZZLE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RIZZLE คือ 989.87M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RIZZLE คือเท่าใด?
RIZZLE ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RIZZLE คือเท่าไร?
RIZZLE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ RIZZLE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RIZZLE คือ -- USD
ปีนี้ RIZZLE จะสูงขึ้นอีกไหม?
RIZZLE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RIZZLE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

