ราคาปัจจุบัน Ripe DAO Governance Token วันนี้ คือ 2.08 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RIPE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RIPE

ข้อมูลราคา RIPE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RIPE

โทเคโนมิกส์ RIPE

การคาดการณ์ราคา RIPE

$2.08
$2.08$2.08
-6.40%1D
Ripe DAO Governance Token (RIPE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:32:50 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ripe DAO Governance Token (RIPE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 2.08
$ 2.08$ 2.08
ต่ำสุด 24h
$ 2.3
$ 2.3$ 2.3
สูงสุด 24h

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

$ 2.3
$ 2.3$ 2.3

$ 42.92
$ 42.92$ 42.92

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

-0.81%

-6.41%

-6.88%

-6.88%

ราคาเรียลไทม์ Ripe DAO Governance Token (RIPE) คือ $2.08 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRIPE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 2.08 และราคาสูงสุด $ 2.3 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RIPE คือ $ 42.92 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.98

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RIPE มีการเปลี่ยนแปลง -0.81% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.88% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ripe DAO Governance Token (RIPE) ข้อมูลการตลาด

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

--
----

$ 2.08B
$ 2.08B$ 2.08B

1.18M
1.18M 1.18M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ripe DAO Governance Token คือ $ 2.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RIPE คือ 1.18M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.08B

ประวัติราคา Ripe DAO Governance Token (RIPE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ripe DAO Governance Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.142785898145416
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ripe DAO Governance Token เป็น USD เท่ากับ $ -1.3236539680
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ripe DAO Governance Token เป็น USD เท่ากับ $ -1.7439231680
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ripe DAO Governance Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.142785898145416-6.41%
30 วัน$ -1.3236539680-63.63%
60 วัน$ -1.7439231680-83.84%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Ripe DAO Governance Token (RIPE)

One Loan. Every Asset.

Your entire portfolio—ETH, stablecoins, NFTs, tokenized stocks, yield-bearing positions, everything—backs ONE loan. No more juggling multiple debt positions. No more unproductive collateral. Just pure capital efficiency. It's all powered by the stablecoin, GREEN.

DeFi lending works great — if you're willing to manage five different debt positions. But most people aren't. Five loans for five assets isn't how people think about their wealth. Your tokenized stocks? Worthless as collateral. Your yield-bearing tokens? Just sitting there, unused.

Ripe simplifies everything. Your entire portfolio — crypto, RWAs, jpegs, everything — backs ONE loan. Finally, borrowing that understands what a portfolio actually is.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Ripe DAO Governance Token (USD)

Ripe DAO Governance Token (RIPE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ripe DAO Governance Token (RIPE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ripe DAO Governance Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ripe DAO Governance Token ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Ripe DAO Governance Token (RIPE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ripe DAO Governance Token (RIPE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RIPEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ripe DAO Governance Token (RIPE)

วันนี้ Ripe DAO Governance Token (RIPE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RIPE เป็นUSD คือ 2.08 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RIPE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RIPE เป็น USD คือ $ 2.08 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ripe DAO Governance Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RIPE คือ $ 2.46M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RIPE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RIPE คือ 1.18M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RIPE คือเท่าใด?
RIPE ถึงราคา ATH ที่ 42.92 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RIPE คือเท่าไร?
RIPE ถึงราคา ATL ที่ 1.98 USD
ปริมาณการเทรดของ RIPE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RIPE คือ -- USD
ปีนี้ RIPE จะสูงขึ้นอีกไหม?
RIPE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RIPE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:32:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ripe DAO Governance Token (RIPE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

