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ราคาปัจจุบัน RIBBIT ZYGO THE FROG วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด RIBBIT เท่ากับ 65,010 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIBBIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน RIBBIT ZYGO THE FROG วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด RIBBIT เท่ากับ 65,010 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIBBIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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RIBBIT ZYGO THE FROG ราคา (RIBBIT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RIBBIT เป็น USD

$0.000065
$0.000065$0.000065
+1.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:28:50 (UTC+8)

ราคา RIBBIT ZYGO THE FROG วันนี้

ราคาปัจจุบัน RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RIBBIT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ RIBBIT.

RIBBIT ZYGO THE FROG มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 65,010 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.97M RIBBIT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RIBBIT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RIBBIT เคลื่อนไหว +0.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +15.51% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) ข้อมูลการตลาด

$ 65.01K
$ 65.01K$ 65.01K

--
----

$ 65.01K
$ 65.01K$ 65.01K

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,098.244495
999,971,098.244495 999,971,098.244495

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RIBBIT ZYGO THE FROG คือ $ 65.01K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RIBBIT คือ 999.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 999971098.244495 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 65.01K

ประวัติราคา RIBBIT ZYGO THE FROG USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

-0.35%

+15.51%

+15.51%

ประวัติราคา RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา RIBBIT ZYGO THE FROG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RIBBIT ZYGO THE FROG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RIBBIT ZYGO THE FROG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RIBBIT ZYGO THE FROG เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.35%
30 วัน$ 0-76.15%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา RIBBIT ZYGO THE FROG

การคาดการณ์ราคา RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RIBBIT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ RIBBIT ZYGO THE FROG อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา RIBBIT ZYGO THE FROG จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RIBBIT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา RIBBIT ZYGO THE FROG

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RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Frog-ThemedMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ RIBBIT ZYGO THE FROG

ราคาปัจจุบันของ RIBBIT ZYGO THE FROG คือเท่าไร?

RIBBIT ZYGO THE FROG เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ RIBBIT คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿2099463.03777071400000 RIBBIT อยู่ในอันดับ #6535 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ RIBBIT ZYGO THE FROG มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ RIBBIT มีเท่าไร?

มีโทเคน 999971098.244495 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

RIBBIT ZYGO THE FROG เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

RIBBIT ZYGO THE FROG เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ RIBBIT คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Frog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

RIBBIT มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RIBBIT ZYGO THE FROG

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:28:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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