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ราคาปัจจุบัน Retard Finder Coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด RFC เท่ากับ 361,526 USD ติดตามการอัปเดตราคา RFC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Retard Finder Coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด RFC เท่ากับ 361,526 USD ติดตามการอัปเดตราคา RFC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Retard Finder Coin ราคา (RFC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RFC เป็น USD

$0.00036404
$0.00036404$0.00036404
-0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Retard Finder Coin (RFC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:26:05 (UTC+8)

ราคา Retard Finder Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Retard Finder Coin (RFC) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RFC เป็น USD คือ $ 0 ต่อ RFC.

Retard Finder Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 361,526 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 961.43M RFC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RFC เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.133733 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RFC เคลื่อนไหว +1.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.55K.

Retard Finder Coin (RFC) ข้อมูลการตลาด

$ 361.53K
$ 361.53K$ 361.53K

$ 4.55K
$ 4.55K$ 4.55K

$ 362.93K
$ 362.93K$ 362.93K

961.43M
961.43M 961.43M

999,840,033.589843
999,840,033.589843 999,840,033.589843

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Retard Finder Coin คือ $ 361.53K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.55K อุปทานหมุนเวียนของ RFC คือ 961.43M โดยมีอุปทานรวมที่ 999840033.589843 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 362.93K

ประวัติราคา Retard Finder Coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.133733
$ 0.133733$ 0.133733

$ 0
$ 0$ 0

+1.52%

-3.90%

-10.09%

-10.09%

ประวัติราคา Retard Finder Coin (RFC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Retard Finder Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Retard Finder Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Retard Finder Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Retard Finder Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.90%
30 วัน$ 0-7.06%
60 วัน$ 0-36.48%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Retard Finder Coin

การคาดการณ์ราคา Retard Finder Coin (RFC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RFC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Retard Finder Coin (RFC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Retard Finder Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Retard Finder Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RFC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Retard Finder Coin

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Retard Finder Coin (RFC) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Retard Finder Coin

ราคาสดของ Retard Finder Coin คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -3.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ RFC อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Retard Finder Coin คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿11675288.02019835640000 Retard Finder Coin อยู่ในอันดับที่ #3990 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

RFC มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ RFC มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Retard Finder Coin คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (961433185.441498 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Retard Finder Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:26:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Retard Finder Coin (RFC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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