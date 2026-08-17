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ราคาปัจจุบัน Reserve AI Photonics DTF วันนี้ คือ 94.69 USD มูลค่าตลาด PHOTON เท่ากับ 2,136,972 USD ติดตามการอัปเดตราคา PHOTON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Reserve AI Photonics DTF วันนี้ คือ 94.69 USD มูลค่าตลาด PHOTON เท่ากับ 2,136,972 USD ติดตามการอัปเดตราคา PHOTON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Reserve AI Photonics DTF ราคา (PHOTON)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PHOTON เป็น USD

$94.69
$94.69$94.69
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:24:44 (UTC+8)

ราคา Reserve AI Photonics DTF วันนี้

ราคาปัจจุบัน Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) วันนี้ $ 94.69, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PHOTON เป็น USD คือ $ 94.69 ต่อ PHOTON.

Reserve AI Photonics DTF มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,136,972 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 22.57K PHOTON ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PHOTON เทรดระหว่าง $ 92.87 (ต่ำ) กับ $ 94.22 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 660.42 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 66.56

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PHOTON เคลื่อนไหว +0.50% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 40.11K.

Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) ข้อมูลการตลาด

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

$ 40.11K
$ 40.11K$ 40.11K

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

22.57K
22.57K 22.57K

22,526.22489739181
22,526.22489739181 22,526.22489739181

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Reserve AI Photonics DTF คือ $ 2.14M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 40.11K อุปทานหมุนเวียนของ PHOTON คือ 22.57K โดยมีอุปทานรวมที่ 22526.22489739181 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.13M

ประวัติราคา Reserve AI Photonics DTF USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 92.87
$ 92.87$ 92.87
ต่ำสุด 24h
$ 94.22
$ 94.22$ 94.22
สูงสุด 24h

$ 92.87
$ 92.87$ 92.87

$ 94.22
$ 94.22$ 94.22

$ 660.42
$ 660.42$ 660.42

$ 66.56
$ 66.56$ 66.56

+0.50%

+1.95%

-1.42%

-1.42%

ประวัติราคา Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Reserve AI Photonics DTF เป็น USD เท่ากับ $ +1.81
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Reserve AI Photonics DTF เป็น USD เท่ากับ $ +16.6408963520
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Reserve AI Photonics DTF เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Reserve AI Photonics DTF เป็น USD เท่ากับ $ -0.00047796697687

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +1.81+1.95%
30 วัน$ +16.6408963520+17.57%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.00047796697687-0.00%

การคาดการณ์ราคา Reserve AI Photonics DTF

การคาดการณ์ราคา Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PHOTON ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Reserve AI Photonics DTF อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Reserve AI Photonics DTF จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PHOTON ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Reserve AI Photonics DTF

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Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemReserve Ecosystem

เกี่ยวกับ Reserve AI Photonics DTF

ราคาปัจจุบันของ Reserve AI Photonics DTF คือเท่าไร?

Reserve AI Photonics DTF ซื้อขายอยู่ที่ ฿3057.9626987618660000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.95% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Reserve AI Photonics DTF คือ ฿21327.9092355719880000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿2149.5194553763840000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ PHOTON ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿69012363.12491860080000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #2154 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Reserve AI Photonics DTF เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ PHOTON

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 22568.24909272098 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Reserve AI Photonics DTF อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Reserve AI Photonics DTF อยู่ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Reserve Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ PHOTON อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ PHOTON สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Reserve AI Photonics DTF

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:24:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Reserve AI Photonics DTF (PHOTON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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