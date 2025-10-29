ราคาปัจจุบัน RegularEverydayNormalCoin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RENC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RENC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน RegularEverydayNormalCoin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RENC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RENC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาเรียลไทม์ RegularEverydayNormalCoin (RENC) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRENC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RENC คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RENC มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RegularEverydayNormalCoin คือ $ 122.01K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RENC คือ 420.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 420000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 122.01K

อะไรคือ RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.

RegularEverydayNormalCoin (RENC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ RegularEverydayNormalCoin (RENC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ RegularEverydayNormalCoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา RegularEverydayNormalCoin ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ RegularEverydayNormalCoin (RENC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ RegularEverydayNormalCoin (RENC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RENCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RegularEverydayNormalCoin (RENC)

วันนี้ RegularEverydayNormalCoin (RENC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RENC เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RENC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RENC เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ RegularEverydayNormalCoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RENC คือ $ 122.01K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RENC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RENC คือ 420.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RENC คือเท่าใด?
RENC ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RENC คือเท่าไร?
RENC ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ RENC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RENC คือ -- USD
ปีนี้ RENC จะสูงขึ้นอีกไหม?
RENC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RENC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

