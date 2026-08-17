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ราคาปัจจุบัน Reflexer Ungovernance วันนี้ คือ 1.067 USD มูลค่าตลาด FLX เท่ากับ 883,031 USD ติดตามการอัปเดตราคา FLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Reflexer Ungovernance วันนี้ คือ 1.067 USD มูลค่าตลาด FLX เท่ากับ 883,031 USD ติดตามการอัปเดตราคา FLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Reflexer Ungovernance ราคา (FLX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FLX เป็น USD

$1.074
$1.074$1.074
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Reflexer Ungovernance (FLX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:20:01 (UTC+8)

ราคา Reflexer Ungovernance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Reflexer Ungovernance (FLX) วันนี้ $ 1.067, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FLX เป็น USD คือ $ 1.067 ต่อ FLX.

Reflexer Ungovernance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 883,031 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 827.12K FLX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FLX เทรดระหว่าง $ 1.057 (ต่ำ) กับ $ 1.063 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,839.79 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.752742

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FLX เคลื่อนไหว +0.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 251.68.

Reflexer Ungovernance (FLX) ข้อมูลการตลาด

$ 883.03K
$ 883.03K$ 883.03K

$ 251.68
$ 251.68$ 251.68

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

827.12K
827.12K 827.12K

957,122.2961293116
957,122.2961293116 957,122.2961293116

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Reflexer Ungovernance คือ $ 883.03K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 251.68 อุปทานหมุนเวียนของ FLX คือ 827.12K โดยมีอุปทานรวมที่ 957122.2961293116 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.02M

ประวัติราคา Reflexer Ungovernance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.057
$ 1.057$ 1.057
ต่ำสุด 24h
$ 1.063
$ 1.063$ 1.063
สูงสุด 24h

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 1.063
$ 1.063$ 1.063

$ 1,839.79
$ 1,839.79$ 1,839.79

$ 0.752742
$ 0.752742$ 0.752742

+0.65%

+0.61%

-20.94%

-20.94%

ประวัติราคา Reflexer Ungovernance (FLX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Reflexer Ungovernance เป็น USD เท่ากับ $ +0.00642875
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Reflexer Ungovernance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0676041597
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Reflexer Ungovernance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0698798573
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Reflexer Ungovernance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004330927925975

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00642875+0.61%
30 วัน$ -0.0676041597-6.33%
60 วัน$ +0.0698798573+6.55%
90 วัน$ -0.0004330927925975-0.00%

การคาดการณ์ราคา Reflexer Ungovernance

การคาดการณ์ราคา Reflexer Ungovernance (FLX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FLX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Reflexer Ungovernance (FLX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Reflexer Ungovernance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Reflexer Ungovernance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FLX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Reflexer Ungovernance

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เกี่ยวกับ Reflexer Ungovernance

ราคาปัจจุบันของ Reflexer Ungovernance คือเท่าไร?

Reflexer Ungovernance ซื้อขายอยู่ที่ ฿34.45819199048380000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.60% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

FLX เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 0.60% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก FLX กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Reflexer Ungovernance มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Paradigm Portfolio,Stablecoin Issuer,Pantera Capital Portfolio,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio อย่างไร?

ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Paradigm Portfolio,Stablecoin Issuer,Pantera Capital Portfolio,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio FLX แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Reflexer Ungovernance ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿28517011.93209831340000 ส่งผลให้ FLX อยู่ในอันดับที่ #2979 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿34.13524736076980000 ถึง ฿34.32901413859820000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

FLX มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Reflexer Ungovernance มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ FLX อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 827118.0855017812 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Reflexer Ungovernance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:20:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Reflexer Ungovernance (FLX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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