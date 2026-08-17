Reflexer Ungovernance ราคา (FLX)
ราคาปัจจุบัน Reflexer Ungovernance (FLX) วันนี้ $ 1.067, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FLX เป็น USD คือ $ 1.067 ต่อ FLX.
Reflexer Ungovernance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 883,031 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 827.12K FLX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FLX เทรดระหว่าง $ 1.057 (ต่ำ) กับ $ 1.063 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,839.79 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.752742
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FLX เคลื่อนไหว +0.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 251.68.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Reflexer Ungovernance คือ $ 883.03K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 251.68 อุปทานหมุนเวียนของ FLX คือ 827.12K โดยมีอุปทานรวมที่ 957122.2961293116 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.02M
+0.65%
+0.61%
-20.94%
-20.94%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Reflexer Ungovernance เป็น USD เท่ากับ $ +0.00642875
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Reflexer Ungovernance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0676041597
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Reflexer Ungovernance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0698798573
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Reflexer Ungovernance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004330927925975
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00642875
|+0.61%
|30 วัน
|$ -0.0676041597
|-6.33%
|60 วัน
|$ +0.0698798573
|+6.55%
|90 วัน
|$ -0.0004330927925975
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Reflexer Ungovernance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Reflexer Ungovernance คือเท่าไร?
Reflexer Ungovernance ซื้อขายอยู่ที่ ฿34.45819199048380000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.60% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก
FLX เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?
การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 0.60% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก FLX กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน
Reflexer Ungovernance มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Paradigm Portfolio,Stablecoin Issuer,Pantera Capital Portfolio,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio อย่างไร?
ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Paradigm Portfolio,Stablecoin Issuer,Pantera Capital Portfolio,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio FLX แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --
มูลค่าตามราคาตลาดของ Reflexer Ungovernance ณ วันนี้คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿28517011.93209831340000 ส่งผลให้ FLX อยู่ในอันดับที่ #2979 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ
ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?
ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿34.13524736076980000 ถึง ฿34.32901413859820000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด
FLX มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
Reflexer Ungovernance มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น
อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ FLX อย่างไร?
ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 827118.0855017812 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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