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ราคาปัจจุบัน Rebirth and New Hope วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด REBIRTH เท่ากับ 21,366 USD ติดตามการอัปเดตราคา REBIRTH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Rebirth and New Hope วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด REBIRTH เท่ากับ 21,366 USD ติดตามการอัปเดตราคา REBIRTH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Rebirth and New Hope ราคา (REBIRTH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 REBIRTH เป็น USD

$0.00002156
$0.00002156$0.00002156
-1.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Rebirth and New Hope (REBIRTH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:17:47 (UTC+8)

ราคา Rebirth and New Hope วันนี้

ราคาปัจจุบัน Rebirth and New Hope (REBIRTH) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน REBIRTH เป็น USD คือ $ 0 ต่อ REBIRTH.

Rebirth and New Hope มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 21,366 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 949.53M REBIRTH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา REBIRTH เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น REBIRTH เคลื่อนไหว +0.80% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.85% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Rebirth and New Hope (REBIRTH) ข้อมูลการตลาด

$ 21.37K
$ 21.37K$ 21.37K

--
----

$ 21.37K
$ 21.37K$ 21.37K

949.53M
949.53M 949.53M

994,033,437.392834
994,033,437.392834 994,033,437.392834

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rebirth and New Hope คือ $ 21.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ REBIRTH คือ 949.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 994033437.392834 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 21.37K

ประวัติราคา Rebirth and New Hope USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.80%

-1.71%

-3.85%

-3.85%

ประวัติราคา Rebirth and New Hope (REBIRTH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Rebirth and New Hope เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rebirth and New Hope เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rebirth and New Hope เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rebirth and New Hope เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.71%
30 วัน$ 0+18.12%
60 วัน$ 0+98.65%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Rebirth and New Hope

การคาดการณ์ราคา Rebirth and New Hope (REBIRTH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ REBIRTH ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Rebirth and New Hope (REBIRTH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Rebirth and New Hope อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Rebirth and New Hope จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา REBIRTH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Rebirth and New Hope

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Rebirth and New Hope (REBIRTH) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Rebirth and New Hope

ปัจจุบัน Rebirth and New Hope มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Rebirth and New Hope ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -1.71% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ REBIRTH จะขึ้นหรือลง?

REBIRTH มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem

วันนี้ Rebirth and New Hope ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย REBIRTH อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Rebirth and New Hope แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- REBIRTH มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี REBIRTH อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 949527844.731218 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Rebirth and New Hope คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿ ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Rebirth and New Hope

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:17:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Rebirth and New Hope (REBIRTH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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