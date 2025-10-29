Real GEM Token ราคา (GEM)
ราคาเรียลไทม์ Real GEM Token (GEM) คือ $11.33 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGEM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GEM คือ $ 12.24 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 9.97
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GEM มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +6.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Real GEM Token คือ $ 2.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GEM คือ 225.66K โดยมีอุปทานรวมที่ 225658.4367895692 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.56M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Real GEM Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Real GEM Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.3063382740
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Real GEM Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.2854638820
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Real GEM Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.092705738177738
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ -0.3063382740
|-2.70%
|60 วัน
|$ +0.2854638820
|+2.52%
|90 วัน
|$ -0.092705738177738
|-0.81%
Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.
The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.
The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.
Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.
