ราคาปัจจุบัน Real GEM Token วันนี้ คือ 11.33 USD ติดตามการอัปเดตราคา GEM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GEM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GEM

ข้อมูลราคา GEM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GEM

โทเคโนมิกส์ GEM

การคาดการณ์ราคา GEM

Real GEM Token โลโก้

Real GEM Token ราคา (GEM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GEM เป็น USD

$11.33
$11.33$11.33
0.00%1D
USD
Real GEM Token (GEM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:32:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Real GEM Token (GEM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 12.24
$ 12.24$ 12.24

$ 9.97
$ 9.97$ 9.97

--

--

+6.13%

+6.13%

ราคาเรียลไทม์ Real GEM Token (GEM) คือ $11.33 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGEM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GEM คือ $ 12.24 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 9.97

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GEM มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +6.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Real GEM Token (GEM) ข้อมูลการตลาด

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

--
----

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

225.66K
225.66K 225.66K

225,658.4367895692
225,658.4367895692 225,658.4367895692

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Real GEM Token คือ $ 2.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GEM คือ 225.66K โดยมีอุปทานรวมที่ 225658.4367895692 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.56M

ประวัติราคา Real GEM Token (GEM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Real GEM Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Real GEM Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.3063382740
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Real GEM Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.2854638820
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Real GEM Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.092705738177738

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.3063382740-2.70%
60 วัน$ +0.2854638820+2.52%
90 วัน$ -0.092705738177738-0.81%

อะไรคือ Real GEM Token (GEM)

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Real GEM Token (USD)

Real GEM Token (GEM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Real GEM Token (GEM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Real GEM Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Real GEM Token ตอนนี้!

GEM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Real GEM Token (GEM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Real GEM Token (GEM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GEMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Real GEM Token (GEM)

วันนี้ Real GEM Token (GEM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GEM เป็นUSD คือ 11.33 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GEM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GEM เป็น USD คือ $ 11.33 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Real GEM Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GEM คือ $ 2.56M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GEM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GEM คือ 225.66K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GEM คือเท่าใด?
GEM ถึงราคา ATH ที่ 12.24 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GEM คือเท่าไร?
GEM ถึงราคา ATL ที่ 9.97 USD
ปริมาณการเทรดของ GEM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GEM คือ -- USD
ปีนี้ GEM จะสูงขึ้นอีกไหม?
GEM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GEM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Real GEM Token (GEM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

