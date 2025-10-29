ราคาปัจจุบัน Real Estate Crypto Crowfunding วันนี้ คือ 0.00132234 USD ติดตามการอัปเดตราคา RECC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RECC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Real Estate Crypto Crowfunding วันนี้ คือ 0.00132234 USD ติดตามการอัปเดตราคา RECC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RECC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:31:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00124897
$ 0.00124897$ 0.00124897
ต่ำสุด 24h
$ 0.00183639
$ 0.00183639$ 0.00183639
สูงสุด 24h

$ 0.00124897
$ 0.00124897$ 0.00124897

$ 0.00183639
$ 0.00183639$ 0.00183639

$ 0.00367015
$ 0.00367015$ 0.00367015

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

-22.10%

-42.98%

-42.98%

ราคาเรียลไทม์ Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) คือ $0.00132234 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRECC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00124897 และราคาสูงสุด $ 0.00183639 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RECC คือ $ 0.00367015 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RECC มีการเปลี่ยนแปลง -0.63% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -22.10% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -42.98% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ข้อมูลการตลาด

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

886.10M
886.10M 886.10M

986,104,127.3314732
986,104,127.3314732 986,104,127.3314732

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Real Estate Crypto Crowfunding คือ $ 1.17M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RECC คือ 886.10M โดยมีอุปทานรวมที่ 986104127.3314732 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.30M

ประวัติราคา Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Real Estate Crypto Crowfunding เป็น USD เท่ากับ $ -0.000375311167210222
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Real Estate Crypto Crowfunding เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004075056
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Real Estate Crypto Crowfunding เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003641377
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Real Estate Crypto Crowfunding เป็น USD เท่ากับ $ +0.0008162868570625241

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000375311167210222-22.10%
30 วัน$ -0.0004075056-30.81%
60 วัน$ -0.0003641377-27.53%
90 วัน$ +0.0008162868570625241+161.30%

อะไรคือ Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Real Estate Crypto Crowfunding (USD)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Real Estate Crypto Crowfunding

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Real Estate Crypto Crowfunding ตอนนี้!

RECC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RECCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

วันนี้ Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RECC เป็นUSD คือ 0.00132234 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RECC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RECC เป็น USD คือ $ 0.00132234 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Real Estate Crypto Crowfunding คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RECC คือ $ 1.17M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RECC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RECC คือ 886.10M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RECC คือเท่าใด?
RECC ถึงราคา ATH ที่ 0.00367015 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RECC คือเท่าไร?
RECC ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ RECC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RECC คือ -- USD
ปีนี้ RECC จะสูงขึ้นอีกไหม?
RECC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RECC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:31:56 (UTC+8)

