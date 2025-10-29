REAL ESMATE by Virtuals ราคา (EMATE)
-4.15%
+6.47%
+49.66%
+49.66%
ราคาเรียลไทม์ REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดEMATE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ EMATE คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น EMATE มีการเปลี่ยนแปลง -4.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +6.47% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +49.66% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ REAL ESMATE by Virtuals คือ $ 85.20K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ EMATE คือ 647.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 131.63K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา REAL ESMATE by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา REAL ESMATE by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา REAL ESMATE by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา REAL ESMATE by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+6.47%
|30 วัน
|$ 0
|+19.71%
|60 วัน
|$ 0
|-44.92%
|90 วัน
|$ 0
|--
Real Esmate is an AI-powered platform that helps real estate firms attract, qualify, and convert new buyers through a fully automated service. From the first click to the final appointment, every step is designed to streamline the customer journey and save time for the entire agency.
In a digital economy increasingly powered by autonomous agents, Real Esmate introduces a live and operational solution for AI-driven property lead generation. Currently serving real estate agencies and developers, Real Esmate transforms how firms discover, qualify, and convert leads by leveraging automation and personalisation at every step.
Real Esmate serves as the real estate vertical’s gateway into a future where autonomous AI agents can transact, evaluate, and collaborate across commercial workflows. Real Esmate is the first specialised deployment in what will become Real E-Mate, a fully decentralised agent ecosystem across multiple industires powered by $EMATE. When a prospect interacts with the chatbot, the system interprets their needs and immediately matches them with the right solution provider.
