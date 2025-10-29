ราคาปัจจุบัน ReachX Mainnet วันนี้ คือ 0.01547096 USD ติดตามการอัปเดตราคา RX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ReachX Mainnet วันนี้ คือ 0.01547096 USD ติดตามการอัปเดตราคา RX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RX

ข้อมูลราคา RX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RX

โทเคโนมิกส์ RX

การคาดการณ์ราคา RX

ReachX Mainnet โลโก้

ReachX Mainnet ราคา (RX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RX เป็น USD

$0.01547096
$0.01547096$0.01547096
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ReachX Mainnet (RX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:31:49 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ReachX Mainnet (RX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02014509
$ 0.02014509$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584$ 0.01326584

--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ ReachX Mainnet (RX) คือ $0.01547096 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RX คือ $ 0.02014509 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01326584

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RX มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ReachX Mainnet (RX) ข้อมูลการตลาด

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

--
----

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ReachX Mainnet คือ $ 7.74M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RX คือ 500.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.47M

ประวัติราคา ReachX Mainnet (RX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ReachX Mainnet เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ReachX Mainnet เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ReachX Mainnet เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ReachX Mainnet เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ 0.00000000000.00%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ ReachX Mainnet (RX)

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ReachX Mainnet (USD)

ReachX Mainnet (RX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ReachX Mainnet (RX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ReachX Mainnet

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ReachX Mainnet ตอนนี้!

RX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ReachX Mainnet (RX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ReachX Mainnet (RX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ReachX Mainnet (RX)

วันนี้ ReachX Mainnet (RX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RX เป็นUSD คือ 0.01547096 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RX เป็น USD คือ $ 0.01547096 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ReachX Mainnet คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RX คือ $ 7.74M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RX คือ 500.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RX คือเท่าใด?
RX ถึงราคา ATH ที่ 0.02014509 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RX คือเท่าไร?
RX ถึงราคา ATL ที่ 0.01326584 USD
ปริมาณการเทรดของ RX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RX คือ -- USD
ปีนี้ RX จะสูงขึ้นอีกไหม?
RX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:31:49 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

