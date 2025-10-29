RabbitX ราคา (RBX)
ราคาเรียลไทม์ RabbitX (RBX) คือ $0.00077405 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRBX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00077405 และราคาสูงสุด $ 0.00078941 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RBX คือ $ 0.300034 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00009996
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RBX มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.94% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -20.22% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RabbitX คือ $ 464.34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RBX คือ 599.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 774.05K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา RabbitX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RabbitX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000156508
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RabbitX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007187760
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RabbitX เป็น USD เท่ากับ $ +0.00036418570986939565
|วันนี้
|$ 0
|-1.94%
|30 วัน
|$ -0.0000156508
|-2.02%
|60 วัน
|$ -0.0007187760
|-92.85%
|90 วัน
|$ +0.00036418570986939565
|+88.86%
What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.
What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.
History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.
What’s next for your project? Our roadmap includes:
link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap
What can your token be used for?
