ราคาปัจจุบัน RabbitX วันนี้ คือ 0.00077405 USD ติดตามการอัปเดตราคา RBX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RBX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RBX

ข้อมูลราคา RBX

เอกสารไวท์เปเปอร์ RBX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RBX

โทเคโนมิกส์ RBX

การคาดการณ์ราคา RBX

RabbitX โลโก้

RabbitX ราคา (RBX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RBX เป็น USD

$0.00077405
$0.00077405$0.00077405
-0.80%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
RabbitX (RBX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:08:40 (UTC+8)

ข้อมูลราคา RabbitX (RBX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00077405
$ 0.00077405$ 0.00077405
ต่ำสุด 24h
$ 0.00078941
$ 0.00078941$ 0.00078941
สูงสุด 24h

$ 0.00077405
$ 0.00077405$ 0.00077405

$ 0.00078941
$ 0.00078941$ 0.00078941

$ 0.300034
$ 0.300034$ 0.300034

$ 0.00009996
$ 0.00009996$ 0.00009996

--

-1.94%

-20.22%

-20.22%

ราคาเรียลไทม์ RabbitX (RBX) คือ $0.00077405 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRBX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00077405 และราคาสูงสุด $ 0.00078941 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RBX คือ $ 0.300034 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00009996

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RBX มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.94% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -20.22% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

RabbitX (RBX) ข้อมูลการตลาด

$ 464.34K
$ 464.34K$ 464.34K

--
----

$ 774.05K
$ 774.05K$ 774.05K

599.88M
599.88M 599.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RabbitX คือ $ 464.34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RBX คือ 599.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 774.05K

ประวัติราคา RabbitX (RBX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา RabbitX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RabbitX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000156508
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RabbitX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007187760
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RabbitX เป็น USD เท่ากับ $ +0.00036418570986939565

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.94%
30 วัน$ -0.0000156508-2.02%
60 วัน$ -0.0007187760-92.85%
90 วัน$ +0.00036418570986939565+88.86%

อะไรคือ RabbitX (RBX)

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา RabbitX (USD)

RabbitX (RBX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ RabbitX (RBX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ RabbitX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา RabbitX ตอนนี้!

RBX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ RabbitX (RBX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ RabbitX (RBX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RBXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RabbitX (RBX)

วันนี้ RabbitX (RBX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RBX เป็นUSD คือ 0.00077405 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RBX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RBX เป็น USD คือ $ 0.00077405 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ RabbitX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RBX คือ $ 464.34K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RBX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RBX คือ 599.88M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RBX คือเท่าใด?
RBX ถึงราคา ATH ที่ 0.300034 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RBX คือเท่าไร?
RBX ถึงราคา ATL ที่ 0.00009996 USD
ปริมาณการเทรดของ RBX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RBX คือ -- USD
ปีนี้ RBX จะสูงขึ้นอีกไหม?
RBX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RBX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:08:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RabbitX (RBX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

