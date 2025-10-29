ราคาปัจจุบัน Qstay วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา QSTAY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา QSTAY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Qstay วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา QSTAY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา QSTAY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Qstay (QSTAY) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Qstay (QSTAY) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Qstay (QSTAY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดQSTAY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0.00104028 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ QSTAY คือ $ 0.00575394 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น QSTAY มีการเปลี่ยนแปลง +0.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.84% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +6.18% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Qstay (QSTAY) ข้อมูลการตลาด

$ 963.14K
$ 963.14K$ 963.14K

--
----

$ 963.14K
$ 963.14K$ 963.14K

999.26M
999.26M 999.26M

999,255,480.400535
999,255,480.400535 999,255,480.400535

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Qstay คือ $ 963.14K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ QSTAY คือ 999.26M โดยมีอุปทานรวมที่ 999255480.400535 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 963.14K

ประวัติราคา Qstay (QSTAY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Qstay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Qstay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Qstay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Qstay เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.84%
30 วัน$ 0-30.07%
60 วัน$ 0+187.49%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Qstay (QSTAY)

Qstay is transforming the global landscape of hospitality and rental investment property management through our innovative, technology-driven platform.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Qstay (USD)

Qstay (QSTAY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Qstay (QSTAY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Qstay

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Qstay ตอนนี้!

QSTAY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Qstay (QSTAY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Qstay (QSTAY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ QSTAYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Qstay (QSTAY)

วันนี้ Qstay (QSTAY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน QSTAY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน QSTAY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ QSTAY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Qstay คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ QSTAY คือ $ 963.14K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ QSTAY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ QSTAY คือ 999.26M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ QSTAY คือเท่าใด?
QSTAY ถึงราคา ATH ที่ 0.00575394 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ QSTAY คือเท่าไร?
QSTAY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ QSTAY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ QSTAY คือ -- USD
ปีนี้ QSTAY จะสูงขึ้นอีกไหม?
QSTAY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา QSTAY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
